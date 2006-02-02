گزارشگران سيما بايد توجيه شوند// مسوولان سيما بايد با گزارشگران متخلف برخورد كنند

ناخدا رشيد سازمند در گفت و گو با خبرنگار "مهر" ضمن بيان اين مطلب تصريح كرد: گزارشگر نبايد احساسي صحبت كند و نيازي هم نيست بيش از اندازه به بيان حقايق بپردازد چراكه آنچه در طول بازي اهميت دارد، گزارش است و بس. مخصوصا اينكه گزارشگران ما بعضا در خصوص مسائلي صحبت مي كنند كه اطلاع كافي از آن ندارند.گزارشگر فقط در صورتي مي تواند حرفي را به زبان بياورد كه صد درصد از آن اطلاع داشته باشد. به هر حال يك گزارشگر بايد مسائل بسياري را مورد توجه قرار دهد و به مخاطبان خود احترام بگذارد.



مديرعامل باشگاه ملوان در ادامه تصريح كرد: گزارش بعضي گزارشگران ما توي ذوق مي زند و دوستداران فوتبال بلافاصله متوجه اين موضوع مي شوند.به عنوان مثال تيم فوتبال ملوان طرفداران بسياري دارد و اكثر آنها بازي اين تيم را از پاي گيرنده ها تماشا مي كنند پس چه خوب است وضعيت گزارشگري به گونه اي باشد كه بينندگان احساس نكنند حقي از تيمشان تضييع شده است.

سازمند در خاتمه افزود: بعضي از گزارشگران ما بايد توجيه شوند تا كار خود را بدرستي انجام دهند. به هر حال يك گزارشگر مي تواند تاثير بسياري بر روي ذهن جامعه داشته باشد پس چه بهتر كه اين تاثير در جهت منفي نباشد. گزارشگر مي تواند يك بازيكن را به عرش ببرد و يك بازيكن را تخريب كند . به اعتقاد من مسوولان بايد قوانين را به گزارشگران گوشزد كنند و حتي در صورت مشاهده تخلف ، با آنها برخورد كنند.