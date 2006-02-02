موضعگيري وزير امور خارجه فرانسه عليه ايران پس از ديدار با نخست وزير تركيه

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از آسوشيتدپرس از آنكارا، "فليپ دوست بلازي" گفت: بسيار مهم است كه جامعه بين المللي واكنشي محكم در برابر برنامه هاي هسته اي ايران داشته باشد، برنامه هايي كه وي از آن به برنامه هاي هسته اي پنهاني ياد كرد.

بلازي پس از ديدار خود با رجب طيب اردوغان نخست وزير تركيه گفت : بسيار مهم است كه تركيه كه داراي مرزي طولاني با ايران است با مسائل هسته اي ايران آشنا است (نگراني دارد ).

بلازي افزود: از يك طرف ما بايد واكنشي محكم داشته باشيم و از سوي ديگر نبايد باب(گفتگوها) را ببنديم.

وي گفت: ارجاع موضوع هسته اي ايران به شوراي امنيت، آژانس بين المللي انرژي اتمي سازمان ملل را تضعيف نخواهد كرد بلكه اين اقدام به آژانس نفوذ و اعتبار بيشتري خواهد بخشيد.

نخست وزيرتركيه نيز دراين ديدار از ايران خواست تا براي حل اين موضوع هسته اي خود با اتحاديه اروپا و آژانس همكاري كند.

"ناميك تان" سخنگوي وزارت خارجه تركيه نيز اعلام كرد كه كشورش حق ايران را براي بهره برداري از انرژي هسته اي صلح آميز به رسميت مي شناسد ليكن ايران بايد در فعاليت هاي هسته اي خود شفاف سازي كند و با نهادهاي بين المللي همكاري كند و نشان دهد كه برنامه هاي مربوط به توسعه هسته اي اين كشور تنها در مسير صلح آميز است.

تان خاطر نشان كرد: جامعه بين الملل نگران شروع برنامه هاي مربوط به برنامه هاي تحقيق و توسعه هسته اي ايران است و تركيه نيز از اين بابت نگران است و ما در زمان مناسبي پيام خود را در اين مورد به مقام هاي ايراني مي دهيم .