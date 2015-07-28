موگرینی: دلیل اصلی سفرم به ایران هماهنگی برای اجرای توافق است

به گزارش خبرگزاری مهر، «فدریکا موگرینی» مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در آستانه سفر به ایران با انتشار نامه ای سرگشاده در روزنامه انگلیسی زبان «گاردین»، تفاهم هسته ای به دست آمده در وین را آغازگر فصل جدیدی در روابط ایران با دیگر کشورهای جهان توصیف کرد.

وی در این نامه که آن را با نقل قولی از «نلسون ماندلا» رهبر فقید آفریقای جنوبی آغاز کرد می نویسد: این جمله ماندلا که «یک کار تا وقتی که به سرانجام نرسیده همچنان ناممکن می نماید» در آن روز ۱۴ جولای در ذهن من طنین انداز بود، تا وقتی که ۷ کشور حاضر در دور میز مذاکره با ایران سرانجام تحت هدایت اتحادیه اروپا پس از ۱۲ سال امید و ۲۲ ماه مذاکره فشرده و سخت سرانجام به حصول توافق هسته ای با این کشور دست یافتند. نمی دانم که آیا این توافق صفحه جدیدی را در روابط بین ایران و دیگر کشورهای جهان ورق زد یا خیر؟ نظرات در این باره متفاوت است و بحث همچنان داغ است. من دلایل پنهان در پشت این شک و تردید را درک می کنم. اما باور دارم که به راستی فصل جدیدی در حال آغاز است.

موگرینی در ادامه با اشاره به اینکه تغییر یک شبه اتفاق نیافتاده و نیازمند زمان است، اظهار امیدواری می کند که همان عزم و اراده ای که منجر به حصول توافق شد منجر به ایجاد چارچوبی متفاوت خواهد شد که بیش از آنکه بر پایه تقابل باشد، بر مبنای همکاری های منطقه ای بنا خواهد شد.

موگرینی در ادامه به تعهد مذاکره کنندگان ایرانی تحت رهبری «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران اشاره کرده و تلاش آنها را در کنار تلاش دیگر تیم های مذاکره کننده ستودنی ارزیابی کرد. وی در این باره نوشت: درباره برخی از جلسات پرتنش تر گمانه زنی های بیشتری وجود داشت اما نباید هیچ گاه انتظاری کمتر از این داشته باشید. با این حال، همه ما می خواستیم که مذاکرات بر پایه شفافیت و احترام متقابل باشد- هدفی که درواقع به آن نائل شدیم.

موگرینی در ادامه تاکید کرد: همه خاورمیانه آشوب زده است. ما ملزم به از سرگیری فرایندهای سیاسی برای پایان دادن به جنگ هستیم. توافق ایران توافق خوبی است که تاب مقاومت در برابر چالش زمان را دارد و جایی برای شک و گمان باقی نمی گذارد. توافقی که پس از اجرا به ما فرصت اعتمادسازی را داده و بنای آغاز روابط جدیدی را می گذارد. در مرحله بعد، وظیفه من ایجاد هماهنگی های لازم برای اجرای توافق است. این دلیل اصلی سفر امروز من به تهران است. اکنون وظیفه داریم که بر روی توافق تاریخی که در وین حاصل شد، کار کنیم.

موگرینی در ادامه به سابقه طولانی همکاری بین اتحادیه اروپا و ایران از سال ۲۰۰۵ به این سو اشاره کرد و منافع مشترک بین ایران و اروپا را از دایره سود اقتصادی فراتر برد.

وی در پایان به وظیفه ای که وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر عهده او گذاشته اند اشاره کرد و از التزام آنها به بهبود چارچوب همکاری های اروپا در منطقه سخن گفت.

موگرینی در این باره گفت: داعش در حال گسترش ایدئولوژی شوم و آخرالزمانی خود است و برای این گروه افراطی هیچ چیز نگران کننده تر از همکاری بین غرب و دنیای اسلام نیست. اتحاد تمدن ها می تواند قویترین سلاح برای مبارزه با داعش باشد. اما این همکاری فقط به داعش ختم نمی شود چرا که همه خاورمیانه آشوب زده است. فرقه گرایی رو به افزایش است و ما باید فرایندهای سیاسی را برای خاتمه دادن به جنگ از سر بگیریم. ما نیازمند بازگرداندن همه قدرت های منطقه ای به پای میز مذاکره هستیم تا مانع از قتل عام شویم. تعامل بین ایران، همسایگان و همه جامعه بین الملل می تواند آغازگر فرصت های بی سابقه ای برای صلح در منطقه باشد و این همکاری می تواند از سوریه، یمن و عراق آغاز شود.

شکاکان این احتمال را زیر سؤال خواهند برد و بدبینان درباره عواقب آن هشدار خواهند داد. اما تفاهم وین نشان داد که تا وقتی عزم سیاسی برای غلبه بر مشکلات وجود دارد، هیچ مشکلی آنقدر سخت نیست که نتوان بر آن غلبه کرد. سفر به ایران انتخاب قطعی و بدیهی برای من است. در حالیکه سالها مذاکرات هسته ای سرانجام به پایان رسید، کار مشترک ما قطعاً تمام نشده و باز هم می گویم که «یک کار تا وقتی که به سرانجام نرسیده همچنان ناممکن می نماید».