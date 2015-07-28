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۶ مرداد ۱۳۹۴، ۱۳:۰۰

درآستانه سفر وزیر خارجه فرانسه؛

رئیس جمهور فرانسه: سفر فابیوس به تهران یک آزمایش کلیدی است!

رئیس جمهور فرانسه: سفر فابیوس به تهران یک آزمایش کلیدی است!

رئیس جمهور فرانسه از سفر وزیر امور خارجه کشورش به تهران به عنوان وسیله ای برای محک زدن ایران تعبیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، «فرانسوا اولاند» رئیس جمهور فرانسه، دوشنبه شب در ضیافت سالانه خبرنگاران کاخ الیزه از نقش ایران در تحولات منطقه و خلیج فارس در پی حصول تفاهم هسته ای وین سخن گفت.

به گفته اولاند، ایران کشوری است که باید درباره سوریه، یمن و بحرین راه حل هایی ارائه بدهد.

علاوه بر این، اولاند مدعی شد که نحوه میزبانی ایران از «لوران فابیوس» وزیر امور خارجه فرانسه، بازگو کننده رفتار این کشور خواهد بود!

در این باره، روزنامه صهیونیستی «آروتز شوا» نیز به نقل از اولاند نوشت: «ما برای سنجیدن رفتار ایران، نحوه میزبانی آنها را زیر نظر خواهیم گرفت. انتظار دارم که «حسن روحانی» رئیس جمهور ایران آمادگی کشورش برای همکاری را نشان بدهد.»

 فابیوس قرار است فردا چهارشنبه عازم تهران شود.

کد مطلب 2869254
مریم خرمایی

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    نظرات

    • amin ۱۵:۰۴ - ۱۳۹۴/۰۵/۰۶
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      اول اجناس بُنجل چینی و روسی را با مشابه فرانسوی آنها مقایسه کنید بعد قضاوت کنید مثل: مقایسهٔ ماشین های چینی حادثه ساز با رنو و پژو وسیتروئن، توپولف روسی با ایرباس، قطارهای سریع السیرپانصد کیلومتر درساعت، معروف به ت ـ ژ ـ و با قطارهای چینی و روسی ، نیروگاه های اتمی فرانسه با چیزی که روسها در مدت سی سال در بوشهر برای ما ساختند، چین و روس از فرانسه ناومی خرند که اخیراً فرانسه به خاطر تحریم روسها نداد و غیره
    • reza ۱۶:۳۴ - ۱۳۹۴/۰۵/۰۶
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      واقعا آزمایشی کلیدی است . اگر فابیوس در ماجرای پرونده خونهای آلوده مقصر باشد چرا باید از ایشان بعنوان یکی از طرفهای پیروز نشست وین استقبال شود؟ وقتی پژو و رنو ایران را ترک کردند همه داد از انتقام گیری دروقت مناسب حرف می زدند اما امروز به ایران خودرو بازگشته اند و مدیران صنعتی و اقتصادی ما انگار هیچ راه حلی جدیدی برای مشکلات قدیمی خود ندارند

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