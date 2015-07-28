رئیس جمهور فرانسه: سفر فابیوس به تهران یک آزمایش کلیدی است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، «فرانسوا اولاند» رئیس جمهور فرانسه، دوشنبه شب در ضیافت سالانه خبرنگاران کاخ الیزه از نقش ایران در تحولات منطقه و خلیج فارس در پی حصول تفاهم هسته ای وین سخن گفت.

به گفته اولاند، ایران کشوری است که باید درباره سوریه، یمن و بحرین راه حل هایی ارائه بدهد.

علاوه بر این، اولاند مدعی شد که نحوه میزبانی ایران از «لوران فابیوس» وزیر امور خارجه فرانسه، بازگو کننده رفتار این کشور خواهد بود!

در این باره، روزنامه صهیونیستی «آروتز شوا» نیز به نقل از اولاند نوشت: «ما برای سنجیدن رفتار ایران، نحوه میزبانی آنها را زیر نظر خواهیم گرفت. انتظار دارم که «حسن روحانی» رئیس جمهور ایران آمادگی کشورش برای همکاری را نشان بدهد.»

فابیوس قرار است فردا چهارشنبه عازم تهران شود.