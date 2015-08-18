به گزارش خبرنگار مهر، بیمارستان تخصصی قلب فرشچیان همدان که هشت سال از کلنگ‌زنی احداث آن می‌گذرد پس از کش و قوس های فراوان و انتشار گزارش هایی در خبرگزاری مهر در خصوص کندی پیشرفت پروژه، هفته آینده در سفر هیئت دولت به استان همدان بهره برداری خواهد شد.

در همین راستا حبیب الله موسوی بهار، ظهر سه شنبه درجمع خبرنگاران با بیان اینکه افتتاح بیمارستان فرشچیان افتتاح یک بیمارستان جدید نیست بلکه بمارستان اکباتان همدان به این ساختمان منتقل می شود، افزود: درمانگاه بیمارستان فرشچیان از امروز آغاز به فعالیت کرده و همزمان با سفر هیئت دولت به استان همدان با حضور وزیر بهداشت و یا شاید با حضور رئیس جمهور سایر قسمت های این بیمارستان نیز آغاز به کار کند.

وی با اشاره به اینکه به دلیل حساس بودن وضعیت بیماران قلبی و عروقی امکان انتقال یکجای بیمارستان اکباتان به بیمارستان فرشچیان وجود ندارد، اظهارداشت: انتقال بیماران و بهره برداری کامل از بیمارستان فرشچیان به آهستگی و آرامی و با تأیید متخصصان قلب انجام خواهد شد و انتقال کامل بیمارستان اکباتان نیاز به زمان یک ماهه دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به اینکه بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی قلب و عروق فرشچیان از بیمارستان های منحصر به فرد در غرب کشور است، بیان کرد: در این بیمارستان از مدرن ترین دستگاه ها به منظور ارائه خدمات به بیماران استفاده خواهد شد.

حبیب الله موسوی بهار با بیان اینکه اگر متخصصان موافقت کنند، این آمادگی را داریم که در جمعه هفته‌جاری بخش‌هایی از بیمارستان اکباتان را به بیمارستان فرشچیان انتقال دهیم، تاکید کرد: پس از انتقال کامل بیمارستان اکباتان اورژانس این بیمارستان حدود دو تا سه ماه فعال خواهد بود تا افرادی که از انتقال بیمارستان اکباتان به بیمارستان فرشچیان اطلاع ندارند سردرگم نشوند.

ساخت بیمارستان خیرساز فرشچیان از اردیبهشت ماه سال ۸۶ کلید خورد و به طور رسمی عملیان عمرانی آن از سال ۸۷ آغاز شد

وی در ادامه با اشاره به اینکه ساخت بیمارستان خیرساز فرشچیان از اردیبهشت ماه سال ۸۶ کلید خورد و به طور رسمی عملیان عمرانی آن از سال ۸۷ آغاز شد، عنوان کرد: ساخت این بیمارستان با فراز و فرودهای فراوانی همراه بوده به طوری که در سال های ۹۱ عملیات اجرایی آن به دلیل مشکلات مالی متوقف شد.

حبیب الله موسوی بهار: ادامه داد: در تابستان سال ۹۲ فعالیت عمرانی بیمارستان فرشچیان با استقرار دولت یازدهم و با همکاری بنیاد فرشچیان مجددا آغاز شد.

وی بابیان اینکه اعتبارات عمرانی این بیمارستان ۱۰۰ درصد و پیش از موعد تخصیص یافته است، یادآور شد: نزدیک به اتمام پروژه ساختمانی کار تجهیز بیمارستان را آغاز کردیم و خوشبختانه بیمارستان فرشچیان از آنچه پیش بینی شده بود مجهزتر است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان افزود: مرکز تخصصی و فوق تخصصی قلب و عروق فرشچیان در زمینی به وسعت ۱۲ هزار متر مربع و با زیربنای ۲۷ هزار و ۵۰۰ متر مربع در ۹ طبقه ساخته شده است.

مرکز تخصصی و فوق تخصصی قلب و عروق فرشچیان ۲۱۷ تختخوابی است

حبیب الله موسوی با اشاره به اینکه مرکز تخصصی و فوق تخصصی قلب و عروق فرشچیان ۲۱۷ تختخوابی است، اظهارداشت: در تمامی مراحل طراحی و ساخت این مرکز با استفاده ازنظرات متخصصان و استانداردهای درمانی، بالاترین سطح کیفیت رعایت شده است.

وی هزینه ساخت بیمارستان فرشچیان را حدود ۶۰ میلیارد تومان عنوان کرد و یادآورشد: این میزان اعتبار توسط بنیاد خیریه فرشچیان و منابع دولتی تامین شده است.

حبیب الله موسوی بهار با بیان اینکه هزینه تجهیز فاز نخست بیمارستان حدود ۱۵ میلیارد تومان بوده که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تامین شده است، عنوان کرد: برای تهیه مابقی تجهیزات نیاز به ۳۰ میلیارد تومان اعتبار داریم که با سفر هیئت دولت به استان تامین خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه مرکز تخصصی و فوق تخصصی قلب و عروق فرشچیان دارای بخش های تخصصی و فوق تخصصی تشخیصی و درمانی قلب و عروق است، بیان کرد: بخش جراحی این مرکز شامل چهار اطاق عمل جراحی قلب، ریکاوری و بخش های پشتیبان است.

حبیب الله موسوی بهار با بیان اینکه چهار بخش بستری در این بیمارستان وجود دارد گفت: هر بخش بستری دارای ۲۶ تخت و در مجموع ۱۰۴ تخت بستری است.

وی تعداد بخش های سی سی یو را پنج بخش اعلام کرد و افزود: این بخش دارای ۴۴ و بخش آی سی یو دارای ۲۶ تخت است.

بخش اورژانس سرپایی و اورژانس تجت نظرمرکز تخصصی و فوق تخصصی قلب و عروق فرشچیان دارای ۱۴ تخت و اتاق عمل مجهز و اطاق سی پی آر و اطاق ایزوله است

حبیب الله موسوی بهار به دیگر بخش های این بیمارستان نیز اشارکرد و اظهارداشت: بخش اورژانس سرپایی و اورژانس تجت نظر مرکز تخصصی و فوق تخصصی قلب و عروق فرشچیان دارای ۱۴ تخت و اتاق عمل مجهز و اطاق سی پی آر و اطاق ایزوله است.

وی، بیان کرد: بخش های تشخیصی تخصصی بیمارستان را نیز شامل آنژیو گرافی، سی تی آنژیو، پزشکی هسته ای، اکوکادیو گرافی، سونو گرافی، تست ورزش، رادیولوژی و آزمایشگاه های تخصصی می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان درمانگاه های تخصصی و فوق تخصصی این مرکز را شامل درمانگاه اینترونشن، درمانگاه ای پی اس، درمانگاه داخلی قلب، درمانگاه جراحی قلب و درمانگاه دندانپزشکی عنوان کرد.

حبیب الله موسوی بهار، یادآورشد: بخش پشتیبان بیمارستان نیز شامل مدیریت اطلاعات سلامت، مدیریت فناوری اطلاعات، داروخانه، واحد بهداشت حرفه ای و محیط، بخش تغذیه و رژیم درمانی، بخش مهندسی پزشکی، بخش استرلیزاسیون، رختشویخانه، سردخانه، مرکز مخابرات و پیجینگ و هلی پد است.

استانداردترین مراکز آموزشی در کشور

وی در ادامه با تاکید براینکه مرکز تخصصی و فوق تخصصی قلب و عروق فرشچیان یکی از استانداردترین مراکز آموزشی در کشور است که با سایر بخش های علمی کشور و خارج از کشور به صورت اینترنتی و تله کنفرانس ارتباط خواهد داشت، گفت: بخش های آموزشی این مرکز شامل آمفی تئاتر، لابراتوار اطلاع رسانی پزشکی و بخش های رفاهی نیز شامل پاویون و رستوران است.

حبیب الله موسوی بهار با اشاره به تجهیز دستگاه پلاسما برای استریلیزه کردن دستگاه ها در اتاق عمل این بیمارستان، افزود: این دستگاه یکی از پیشرفته ترین دستگاه هایی است که در استان نمونه آن را نداریم.

وی با تأکید براینکه بیمارستان فرشچیان تنها در بخش قلب و عروق خدمات ارائه می دهد، اظهارداشت: مرکز تخصصی و فوق تخصصی قلب و عروق فرشچیان مختص بیماران قلبی است و مردم باید در این زمینه آگاهی داشته باشند و آوردن سایر بیماران به این بیمارستان خودداری کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان همچنین یادآورشد: تمام بیمارستان ها موظف به پذیرش بیماران در اورژانس هستند و درصورت نیاز بیماران قلبی را باید به این بیمارستان منتقل می کنند.

حبیب الله موسوی بهار با تاکید براینکه همه باید دست در دست هم دهیم و قدردان زحمات بنیاد فرشچیان و فرزندان مرحوم محمد علی فرشچیان باشیم عنوان کرد: تلاش ما باید این باشد که فرصتی را فراهم کنیم که خیران بدانند مردم همدان قدردان نیت خیرخواهانه و تلاش آنها برای ساخت این بیمارستان هستند.

وی همچنین به ساخت، بیمارستان جدید ۲۲۰ تختخوابی در محل بیمارستان اکباتان همدان اشاره و عنوان کرد: امیدورایم در سفر هیئت دولت به استان اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این ساختمان تخصیص یابد.

حبیب الله موسوی بهار در ادامه به اجرای طرح تحول نظام سلامت هم اشاره کرد و گفت: با گذشت نزدیک به یک سال و نیم از اجرای طرح تحول نظام سلامت ۳۰۰ هزار نفر از خدمات بستری و ۱۸ هزار نفر از خدمات زایمان طبیعی در استان همدان استفاده کرده اند.

وی یادآورشد: درراستای اجرای طرح تحول نظام سلامت درمجموع ۲۰۰ میلیارد تومان در استان هزینه شده است که ۱۵۰ میلیارد تومان در زمینه یارانه سلامت و ۵۰ میلیارد تومان نیز در زمینه بهداشت و درمان بوده است.

حبیب الله موسوی بهار در ادامه مهمترین دستاورد طرح تحول نظام سلامت را کاهش قیمت بعضی از داروها و تجهیزات پزشکی عنوان کرد و گفت: این کاهش قیمت نتیجه ساماندهی واردات تجهیزات پزشکی به کشور بود به طوری که قیمت لنز که برای درمان آب مروارید استفاده می‌شود از ۳۰۰ هزار تومان به ۱۲۰ هزار رسیده است.

انجام سنگین ترین جراحی‌های قلب در استان

وی در ادامه با تاکید براینکه نیروهای متخصص و فوق متخصص استان همدان از بهترین پزشکان هستند، افزود: انجام سنگین ترین جراحی‌های قلب در استان و کسب نتایج خوبی در این زمینه گواه بر این ادعاست.

این مسئول با اشاره به اینکه هم اکنون سه پزشک آنژیوپلاستی و آنژیو گرافی در بیمارستان اکباتان و بعثت مشغول به فعالیت هستند اظهارداشت: با راه اندازی بیمارستان جدیدتر و مجهزتر متخصصان بهتری متقاضی حضور در استان همدان خواهند بود چنانچه تاکنون تعدادی از متخصصان متقاضی فعالیت در مرکز فرشچیان بوده اند لذا در این زمینه ما به دنبال متخصصانی هم سطح و یا بهتر از متخصصان فعال در استان هستیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان یکی از مهمترین اقدامات انجام شده در چند سال اخیر را استقرار پزشک متخصص مقیم دراورژانس بیمارستان اکباتان عنوان کرد وگفت: حضور پزشک مقیم در اورژانس بسیارحیاتی است به طوری که به صورت شبانه روز در بیمارستان حضور دارد.

حبیب الله موسوی بهار با اشاره به اینکه هم اکنون دو پزشک متخصص قلب مقیم در بیمارستان حضور دارد افزود: درصدد هستیم تا یک پزشک دیگر را را نیز اضافه کنیم.

همدان توانایی فعال کردن توریسم سلامت را دارد

وی در ادامه به توریسم سلامت در استان همدان اشاره کرد و با بیان اینکه استان در این زمینه توانانی بالایی دارد، اظهارداشت: هم اکنون نیز بیمارانی ازنقاط مختلف کشور و خارج از کشور به استان همدان مراجعه می کنند اما ظرفیت تعداد تخت های بیمارستانی کم است و حتی جوابگوی مردم خود استان همدان نیست لذا در این زمینه باید بخش خصوصی وارد کار شود و ما نیز از این بخش استقبال می کنیم.

توجه ویژه به توریسم سلامت

حبیب الله موسوی بهار با بیان اینکه اولویت خدمات رسانی به بیماران استان همدان است، بیان کرد: در کنار مردم استان از مردم دیگر استان ها نیز در قالب گردشگری سلامت میزبانی خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه از شرکت های خصوصی می خواهیم که دفاتری را در همدان، سلیمانیه و اربیل عراق به منظورجذب توریسم سلامت راه اندازی کنند، یادآورشد: توریسم سلامت می تواند در زمینه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای استان موثر باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به اینکه به منظور تامین نیروی انسانی در مرکز تخصصی و فوق تخصصی قلب و عروق فرشچیان مجوز استخدام پیمانی ۹۴ نفرگرفته شده است که آزمون آن در مهرماه سالجاری برگزار خواهد شد.

حبیب الله موسوی بهار همچنین از ساخت چهار بیمارستان شهرستان ها نهاوند، تویسرکان، بهار و همدان خبرداد و گفت: سازمان مسکن و شهرسازی موظف به ساخت این بیمارستان هاست و دانشگاه علوم پزشکی دستگاه بهره برداراست لذا امیدواریم با سفر هیئت دولت به استان اعتبارات لازم به منظور تکمیل و تجهیز این تعداد بیمارستان جذب شود.

وی در ادامه به طب سنتی هم اشاره کرد و افزود: طب سنتی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به یک سلامتکده تبدیل شده است و مقرر شده است که در دانشکده پزشکی به عنوان یک رشته تحصیلی آموزش داده شود.

وی، اظهارداشت: به زودی سلامت‌کده طب سنتی در ۱۰ مرکز کشور تاسیس می‌شود که همدان نیز یکی از این مراکز است که در حال رایزنی برای انتخاب مناسب‌ترین مکان برای تاسیس و ساخت آن هستیم.