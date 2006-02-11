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۲۲ بهمن ۱۳۸۴، ۸:۴۱

احمدي نژاد: غرب كوچكتر از آن است كه براي ملت ايران مشكلي ايجاد كند

احمدي نژاد: غرب كوچكتر از آن است كه براي ملت ايران مشكلي ايجاد كند

رئيس جمهور با اشاره به برخي تهديدات كشورهاي غربي تاكيد كرد : غرب كوچكتر از آن است كه بتواند براي ملت ايران مشكلي ايجاد كند.

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" احمدي نژاد در حاشيه مراسم عزاداري شهادت حضرت سيد الشهداء در حرم حضرت‎ عبد العظيم‎ طي سخناني اظهار داشت : دوران ايجاد خلل و مشكل توسط غرب در ايران پايان يافته است و ملت ما با پشت سر گذاشتن گردنه هاي مختلف هم اكنون مسير عزت خود را طي مي كند.

رئيس جمهور تاكيد كرد : غرب بايد براي حفظ و بقاي خود فكر ديگري غير از تهديد ملت ها پيدا كند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به راهپيمايي  22 بهمن گفت : مردم در اين روز به مسئولان خواهند گفت كه چگونه رفتار كنند.

احمدي نژاد با بيان اينكه ملت ايران راه عزت را پيدا كرده است، افزود : ما هم بايد به اقيانوس حضور مردم بپيونديم.

کد مطلب 289027

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