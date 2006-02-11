احمدي نژاد: غرب كوچكتر از آن است كه براي ملت ايران مشكلي ايجاد كند

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" احمدي نژاد در حاشيه مراسم عزاداري شهادت حضرت سيد الشهداء در حرم حضرت‎ عبد العظيم‎ طي سخناني اظهار داشت : دوران ايجاد خلل و مشكل توسط غرب در ايران پايان يافته است و ملت ما با پشت سر گذاشتن گردنه هاي مختلف هم اكنون مسير عزت خود را طي مي كند.

رئيس جمهور تاكيد كرد : غرب بايد براي حفظ و بقاي خود فكر ديگري غير از تهديد ملت ها پيدا كند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به راهپيمايي 22 بهمن گفت : مردم در اين روز به مسئولان خواهند گفت كه چگونه رفتار كنند.

احمدي نژاد با بيان اينكه ملت ايران راه عزت را پيدا كرده است، افزود : ما هم بايد به اقيانوس حضور مردم بپيونديم.