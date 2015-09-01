به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آموزشی «گام» دومین دوره آموزشی گفتمانسازی علم و فناوری و اقتصاد دانشبنیان؛ ایران ۱۴۳۵ را از ۱۰ تا ۱۴ شهریورماه در پارک فناوری پردیس معاونت علمی برگزار می کند.
در این دوره آموزشی که به مدت شش روز برگزار میشود، ۱۷۰ نفر از دانشجویان فعال علمی و فرهنگی از دانشگاه های سراسر کشور حضور خواهند داشت و با مفاهیم و مسایل حوزه علم و فناوری و اقتصاد دانشبنیان آشنا میشوند.
دانشجویان در این دوره با ترکیبی از آموزش، مسابقه و بازدید روبرو میشوند و تلاش شده است تا در فرایندی تعاملی مفاهیم این حوزه به آنان منتقل شود. ویژگی دیگر این دوره محوریت داشتن کارگروهی و مشارکت جمعی در فرایندها است و از همان ابتدا دانشجویان شرکت کننده به تیمهای ۶ نفره تقسیم شده و هویت تیمی پیدا میکنند.
سرفصلهای آموزشی در این دوره عبارتند از: نقش اقتصاد دانشبنیان در تحقق اقتصاد مقاومتی، شاخصهای ارزیابی نظام علم و فناوری، بررسی اسناد بالادستی علم و فناوری و آسیبشناسی نحوه اجرای آن، تولید و ساخت داخل و نقش آن در تحقق اقتصاد دانش بنیان با بررسی تجربیات جهانی، بررسی چالش ها و مسائل شرکتهای دانشبنیان، آشنایی با بزینسپلن (BP)، آشنایی با رسانه و کارکردهای جریانسازی آن، کارگاه نگارش بیزنسپلن و قالبهای مطالبه و ترویج در دانشگاه.
همچنین به منظور آشنایی بیشتر با مسایل شرکتهای دانشبنیان و کسب و کارهای نوین، دانشجویان با حضور در پارک فناوری پردیس معاونت علمی ضمن آشنایی با کارکردهای پارکهای فناوری از نزدیک با فعالیتهای شرکتهای دانشبنیان و مراکز رشد مستقر در این پارک در شکل تور علمی آشنا خواهند شد.
بنا بر گزارش ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی، مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۵، یک هدف گذاری پنجاه ساله در حوزه علم و فناوری را تبیین کرده اند که براساس آن، جمهوری اسلامی ایران تا سال ۱۴۳۵ هجری شمسی باید به یک مرجعیت علمی در سطح بین المللی تبدیل شود. بر همین اساس، دوره های آموزشی گفتمانسازی علم و فناوری و اقتصاد دانشبنیان؛ ایران ۱۴۳۵ نام گذاری شده است.
دانشجویان حاضر پس از گذراندن این دوره آموزشی و آشنایی با مباحث مربوط به حوزه اقتصاد دانش بنیان به صورت خودجوش، در قالب فعالیت های دانشجویی و در راستای توسعه شرکت های دانش بنیان هسته های فناورانه را در دانشگاه ها تشکیل می دهند. این حرکت با تاسیس شرکت، تا مرحله توسعه و تولید محصول برای عرضه به بازار توسط دانشجویان علاقه مند ادامه می یابد.
براساس برنامه های اعلام شده، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری مهمان ویژه اختتامیه این دوره آموزی خواهد بود. مراسم اختتامیه در روز شنبه ۱۴ شهریور در پارک فناوری پردیس معاونت علمی برگزار میشود و طی آن به تیمهای برگزیده جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.
