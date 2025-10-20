به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود کارگر عصر دوشنبه در نشست با رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس با تأکید بر ضرورت تبدیل تئوری‌های علمی به فناوری، اظهار کرد: ترویج گفتمان خوداتکایی می‌تواند ضمن رفع چالش‌های موجود در عرصه‌های میدانی، به شتاب‌گیری روند توسعه فناوری‌های دانش‌بنیان کمک کند.

وی با اشاره به اهمیت ارتباط مستقیم دانشگاه و صنعت افزود: لازم است تورهای علمی در قالب اردوهای «راهیان پیشرفت» افزایش یابد تا دانشجویان در تعامل نزدیک‌تر با مجموعه‌های فناورانه، نقش‌آفرینی مؤثرتری داشته باشند.

امام جمعه خارگ با تأکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم به‌روزرسانی تجهیزات در حوزه صنعت نفت تصریح کرد: ترویج تخصص‌های دانش‌بنیان در میان جوانان و گفتمان مهارت‌افزایی که در پارک‌های علم و فناوری دنبال می‌شود، از راهبردهای مهم مقاومت علمی است و می‌تواند در حل مسائل کلان کشور در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، محیط زیست و سایر بخش‌ها تأثیرگذار باشد.