به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ فرزاد اسماعیلی صبح امروز در حاشیه رونمایی از دو رادار راهبردی نذیر و بینا که همزمان با سالروز تشکیل قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء صورت گرفت، در جمع خبرنگاران با اشاره به قابلیت های فنی این دو سامانه راداری اظهار داشت: اولین نکته مهم دو رادار راهبردی نذیر و بینا که در منطقه جنوب شرق و با مرکزیت شرق کشور گسترش یافته این است که یک رادار در منطقه کوهستانی و یک رادار در منطقه دشت مستقر شده است.

وی افزود: فناوری این رادارها کاملا بومی است و به هیچ عنوان گلوگاه ندارد و هیچ نمونه ای از آنها تاکنون در جهان گزارش نشده است.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء ادامه داد: این رادارها در فرکانس های مختلف و در باندهای غیر قابل شنود طراحی شده و این طراحی نیز توسط جوانان برومند قرارگاه پدافند هوایی و متخصصان برترین دانشگاه های کشور انجام شده است.

امیر سرتیپ اسماعیلی تصریح کرد: این پروژه در کمتر از دو سال به نتیجه رسیده و تولیدات آن در دو نقطه کشور مستقر شده و امیدواریم که تا پایان سال ۹۵ به تولید انبوه برسد.

وی خاطرنشان کرد: این رادارها هم اهداف پهن پیکر و هم اهداف متوسط و هم انواع ریزپرنده ها مانند پهپادها را قبل از اینکه به مرزهای جمهوری اسلامی نزدیک شوند، شناسایی و کشف می کند.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء گفت: با رونمایی از این دو سامانه راداری از امروز نقاط پدافندی کشور به ۳۷۰۰ نقطه افزایش می یابد.

امیر سرتیپ اسماعیلی اظهار داشت: در فضایی که تحریم و تهدید می شویم، کاری کرده ایم که هم امنیت هوایی یکپارچه ای برقرار شود و هواپیماهایی که عطش ورود به فضای هوایی ایران را دارند با اخطار ما مواجه می شوند.

وی افزود: روزانه ۱۲۰۰ هواپیما از آسمان ایران عبور می کند که کنترل آنها توسط قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء صورت می گیرد و نیز در کنار سازمان های کشوری و لشکری از جمله با کمک نیروی هوا و فضای سپاه، شبکه پدافندی کشور را ایجاد کرده ایم.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء با اشاره به قدرت عملیات شبکه پدافندی کشور گفت: ایکائو آسمان ایران را امن ترین آسمان غرب آسیا معرفی کرده است که اگر هدایت و فرماندهی قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء نبود، این موفقیت امکان پذیر نمی شد.