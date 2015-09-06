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۱۵ شهریور ۱۳۹۴، ۱۴:۲۹

معاون وزیر ارتباطات خبر داد؛

دلیل اختلال اخیر اینترنت کشور/ قطع لینک اینترنت توسط ترکیه

دلیل اختلال اخیر اینترنت کشور/ قطع لینک اینترنت توسط ترکیه

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اختلال چند روز اخیر شبکه اینترنت کشور را مربوط به قطع لینک ارتباطی ایران از مسیر کشور ترکیه به دلیل مسائل داخلی این کشور عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود خسروی امروز در همایش فرصتهای سرمایه گذاری شهر هوشمند در جمع خبرنگاران اظهار داشت: جمعه شب گذشته، ترکیه به دلیل مسائل داخلی ۵۰ گیگابیت از لینک اینترنت ایران را قطع کرده بود که اکنون بار دیگر این ظرفیت به شبکه بازگشته است.

وی با بیان اینکه این موضوع به مانند انفجار خط لوله گاز است گفت: اگرچه اینترنت ایران از مسیرهای مختلفی خریداری می‌شود و مسیرهای پشتیبان دارد اما این قطعی لینک، در شبکه مشهود بوده است.

خسروی گفت: شرکت ارتباطات زیرساخت، ارتباط را مستقیم به مشتری‌های خود می‌فروشد، اما مشتری‌ها ظرفیت را سر به سر و حتی بیش‌ از ظرفیت مشتری‌های نهایی می‌فروشند از این رو کمی و کندی نیز برای مشتری نهایی ایجاد مشکل می‌کند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه این قطعی پس از ساعاتی برطرف شد و اکنون شبکه در وضعیت عادی است در مورد اختلال چند ساعته صبح امروز تلگرام نیز گفت: اگر اختلالی در اینترنت باشد در همه سرویس‌ها بروز می‌کند و هیچ محدودیت تعمدی در تلگرام اعمال نشده است.

کد مطلب 2905015

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