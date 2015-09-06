به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی امروز در حاشیه همایش فرصتهای سرمایه گذاری شهر هوشمند در جمع خبرنگاران در واکنش به حکم روز گذشته مقام معظم رهبری و تبیین ۱۰ وظیفه شورای عالی فضای مجازی، گفت: این حکم فصل‌الخطاب است و باید با جدیت برای عملیاتی شدن آنها تلاش کنیم که فعالیت شوراهای موازی نیز حتی باید تعطیل شود.

وی در پاسخ به این سؤال که در متن حکم صریحا تاکید شده که فعالیت‌ شوراهای سابق و موازی شورای عالی فضای مجازی باید تعطیل شود در مورد انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات گفت: احتمالا برای این منظور جلسه خواهیم داشت و تصمیم‌گیری خواهیم کرد.

وزیر ارتباطات در خصوص تأکید صریح مقام معظم رهبری در حکم روز گذشته درباره تسریع در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات نیز گفت: راه‌اندازی این شبکه اولویت دولت یازدهم بوده و سرمایه‌گذاری زیادی در آن انجام شده و این پروژه ۱۰ ساله را با جدیت دنبال می‌کنیم؛ در دوره جدید فعالیت شورای عالی فضای مجازی بستر خوبی فراهم شده که با تعامل بین دستگاه‌ها و دبیرخانه شورا کارهای بزرگی انجام دهیم و تحول بسیار بزرگی در راه است.

واعظی در پاسخ به سؤالی درباره احتمال تغییر دبیر شورای عالی فضای مجازی در دوره فعالیت جدید این شورا گفت: با توجه به حکم جدید مقام معظم رهبری درباره ۱۰ مأموریت شورا باید ببینیم چه کسی می‌تواند از عهده انجام این مأموریت مهم برای تعامل بسیار نزدیک بین دو طرف (دستگاه‌های ذیربط و مرکز ملی فضای مجازی) بر آید و تصمیم‌گیری درباره انتخاب دبیر شورا طبق نظر رئیس جمهور است.

وی درباره تأخیر در برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی نیز گفت: در دوره جدید ان‌شاءالله برگزاری جلسات منظم می‌شود علت اینکه جلسات با تأخیر برگزار می‌شد این بود که دستور کار پخته و منظمی وجود نداشت و وقت سران قوه بسیار ارزش دارد؛ اما با چارچوبی که اکنون روشن شده امید می رود در آینده شاهد تعامل بین دستگاه‌ها و مرکز ملی فضای مجازی باشیم و مرکز ملی فضای مجازی کانونی برای تصمیم‌گیری،سیاستگذاری و نظارت در برنامه‌های کلان باشد.

وزیر ارتباطات در پاسخ به اینکه دبیر شورای عالی فضای مجازی بارها نبود دستور جلسات برای برگزاری جلسه شورا را رد کرده و می‌گوید دستور کارهای بسیاری در نوبت برگزاری جلسه و تصویب قرار دارند، گفت: دبیرخانه دستور جلسات را برای رئیس شورا می‌فرستد و رئیس شورا بررسی می‌کند که آیا دستور جلسات پخته است یا خیر.

واعظی در پاسخ به سؤال دیگری درباره پیوست فرهنگی موبایل که دو سال در انتظار تصویب در شورای عالی فضای مجازی قرار دارد، گفت: برای پیوست فرهنگی از یک سال و نیم قبل مشاور گرفته‌ایم و پیشنهادی را آماده کرده‌ایم که گزارش آن به مرکز ملی فضای مجازی ارائه شده است.

وزیر ارتباطات درباره اختلال تلگرام از صبح امروز، گفت: اختلال تلگرام ۵ تا ۶ ساعت بود که به دلیل اختلال در سرویس اینترنت بین‌الملل حادث شد؛ همچنان که از روز گذشته ۵۰ گیگابیت از اینترنتی که ایران از ترکیه می‌گیرد از مدار خارج شده بود که این موضوع توسط ترکیه و به دلیل تحولات سیاسی آن کشور حادث شده بود.