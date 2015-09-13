۲۲ شهریور ۱۳۹۴، ۱۰:۲۰

بامداد امروز انجام شد؛

اهدای اعضای دوازدهمین بیمارمرگ مغزی درکهگیلویه وبویراحمد

یاسوج - معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از دوازدهمین اهدای عضو بیمار مرگ مغزی در استان کهگیلویه و بویراحمد در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز یزدانپناه صبح یکشنبه به خبرنگاران گفت: دو کلیه، کبد و قرنیه های  خانم «گلنار محمدی» از اهالی روستای محمود آباد یاسوج به بیماران نیازمند اهدا شد.

وی بیان کرد: این اهدا کننده ۵۴ ساله بر اثر خونریزی دچار مرگ مغزی شده بود که اهدای اعضای آن به چندین بیمار زندگی تازه ای بخشید.

یزدانپناه اظهار داشت: پس از اظهار رضایت خانواده آن مرحومه بامداد امروز تیم جراحی پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی شیراز در بیمارستان شهید بهشتی یاسوج حضور یافته و اعضای بدن را پس از خارج کردن از بدن بیمار، به بیمارستان نمازی شیراز انتقال دادند.

وی افزود: این اعضا امروز به بیماران نیازمند در شیراز پیوند داده شد.

