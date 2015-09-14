گزارش یک نهاد انگلیسی درباره فعالیت های جدید روسیه در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه می‌گوید بنا بر اطلاعاتی که از منابع داخلی به دست آورده، روسیه در حال ساختن باند فرودگاه جدیدی در لاذقیه، از مهم‌ترین پایگاه‌های موجود در سوریه است.

این گزارش در حالی منتشر شده که روز گذشته «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه، بار دیگر بر ادامه حمایت کشورش از حکومت قانونی سوریه تاکید کرده بوود.

گزارش جدید سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه در ادامه خبرها و گزارش‌های اخیر در مورد فعالیت‌های تازه نظامی روسیه در حمایت از حکومت اسد منتشر می‌شود.

این سازمان که مدعی است گزارش‌های خود را از منابع و شاهدان داخل سوریه می‌گیرد، می‌گوید «نیروهای روسی» در حال ساختن «باندی طولانی» در فرودگاه لاذقیه هستند که «هواپیماهای بزرگ» قادر به نشستن و برخاستن در آن خواهند بود. این باند در کنار یک فرودگاه نظامی مهم در لاذقیه ساخته می‌شود.

دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر اصلی آن در لندن است، افزوده «در هفته‌های گذشته، هواپیماهای نظامی» که حامل «ادوات نظامی و صدها نفر از مستشاران نظامی روس» بودند، در فرودگاه نظامی لاذقیه به زمین نشسته‌اند.

در عین حال در گزارش مربوط به فعالیت‌های جدید روسیه آمده که نیروهای آن کشور از «نظامیان و غیرنظامیان» سوری خواسته‌اند نزدیک محل ساخت‌وساز آنها نشوند.

خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از «رامی عبدالرحمن» از مسئولان ارشد دیده بان حقوق بشر سوریه، می‌گوید منابع محلی، همچنین، خبر از حضور روس‌ها در فرودگاه حمیدیه در «طرطوس»، شهر سوری در ساحل مدیترانیه، خبر داده‌اند.

مقامات ایالات متحده که نام آنها فاش نشده اخیرا به خبرگزاری رویترز گفته‌اند که روسیه طی روزهای سه‌شنبه تا چهارشنبه گذشته دو کشتی تانک‌بر، یک هواپیمای باربر و گروهی از افراد پیاده‌نظام نیروی دریایی خود را به سوریه فرستاده است.

این گزارش‌ها و گزارش‌های مشابه در مورد افزایش فعالیت‌ روس‌ها با هشدار پیمان آتلانتیک شمالی و نیز ایالات متحده روبه‌رو شده است.

باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا، نیز به تازگی با «اشتباه» توصیف کردن سیاست روسیه در افزایش حمایت نظامی از دولت بشار اسد، گفته «این استراتژی محکوم به شکست است».

روزنامه لبنانی الحیات، به تازگی در گزارشی به نقل از منابع روسی گفته ولادیمیر پوتین در صدد است تا با جلوگیری از فروپاشی سوریه، امکان ایجاد یک راه‌حل سیاسی و ایجاد حکومتی انتقالی را فراهم کند. روسیه خواستار شکل‌گیری ائتلافی با حضور بشاد اسد، علیه افراطیون، در سوریه شده است.