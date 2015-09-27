روایت موگرینی از دلایل افزایش حضور نظامی روسیه در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، «فدریکا موگرینی» در مصاحبه با الجزیره با بیان این مطلب در ادامه گفت: در دیداری که با «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه داشتم، وی به من گفت که هدف کشورش جلوگیری از سقوط سوریه است.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه افزود: روسیه نگران آن است که ساختار کشور روسیه و همچنین حکومت آن بطور کلی فرو بریزند، این دلیل اصلی حضور نظامی روسیه در سوریه است اما می تواند به این دلیل نیز باشد که مسکو می خواهد نشان بدهد که روسیه بک بازیگر مهم و قابل توجه در منطقه است.

موگرینی در ادامه به طرح حضور اسد در قدرت در دوران انتقالی اشاره کرد و گفت: در این رابطه دیدگاه های مختلفی در میان رهبران اروپایی وجود دارد و برخی همانند انگلیس معتقدند که اسد می تواند در دوران انتقالی حضور داشته باشد.

اما در مورد حمایت مسکو از سووریه، چند روز قبل نیز رئیس جمهور روسیه در اظهاراتی با تاکید بر حمایت های مسکو از دمشق عنوان داشت که حمایت از حکومت سوریه تنها راه پایان دادن به بحران در این کشور است. «ولادیمیر پوتین» در گفتگو با برنامه «۶۰ دقیقه» شبکه خبری سی‌بی‌اس، عنوان داشت که از میان برداشتن دولت مرکزی سوریه، اوضاع در آن کشور را شبیه جایی مانند لیبی خواهد کرد.

چارلی رز، مجری برنامه «۶۰ دقیقه» از پوتین در مورد افزایش حضور نظامی روسیه در سوریه پرسیده و می‌گوید که به نظر می‌رسد این کار برای «نجات» اسد است.

پوتین در پاسخ گفت: «خوب! درست می‌گویید. عمیقا معتقدم که هر اقدامی برای سرنگونی حکومت مرکزی سوریه اوضاعی را به وجود خواهد آورد که شما اکنون در دیگر کشورهای منطقه یا مناطق دیگر شاهد آن هستید. برای نمونه: لیبی. جایی که همه سازمان‌های دولتی از هم پاشیده‌اند».

اشاره پوتین به آشوب‌ها و کشمکش‌های مسلحانه میان گروه‌های مختلف در لیبی، پس از سرنگونی حکومت معمر قذافی‌ست.

تصویب قطعنامه «پرواز ممنوع» بر فراز آسمان لیبی در شورای امنیت سازمان ملل، در پایان سال ۱۳۸۹، در نهایت به ورود نیروهای بین‌المللی به نبردهای داخلی در آن کشور و سرنگونی معمر قذافی، دیکتاتور پیشین آن انجامید.

در آن زمان روسیه قطعنامه را وتو نکرده و به آن رای ممتنع داده بود.