نگرانی لاوروف از ادامه خشونتها در سوریه/ لزوم آغاز سریع گفتگو برای حل بحران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانوستی، "سرگئی لاوروف" وزیر امور خارجه روسیه با بیان اینکه سوریه به عنوان یک دوست و شریک تاریخی مسکو به شمار می رود گفت روسیه نگران ادامه وضعیت کنونی در سوریه است.

وی در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای سوریه ای خود در مسکو با بیان اینکه دولت روسیه موضع از پیش تعیین شده ای برای حمایت از سیاستمداران ندارد اظهار داشت نگرانی اصلی کرملین سرنوشت مردم سوریه است.

بر این اساس در حالی که دشمنان غربی و عربی سوریه خواهان کناره گیری "بشار اسد" از قدرت هستند، روسیه تاکید می کند این اقدام مشکلی را حل نکرده و سبب شدت گرفتن درگیری ها در سوریه خواهد شد.

به گفته لاوروف، مسکو خواستار سوریه ای مستقل و متحد است که تمام گروههای اجتماعی و سیاسی آن صرف نظر از جهت گیری های سیاسی و اختلاف سلیقه های داخلی، در آرامش و امنیت زندگی کنند.

وزیر خارجه روسیه در بخش دیگری از سخنان خود تلاش قدرتهای خارجی برای اعمال تغییر در ساختار سیاسی سوریه را به باد انتقاد گرفته و بر لزوم آغاز سریع مذاکرات برای حل مسالمت آمیز بحران در این کشور تاکید کرد.

در این کنفرانس همچنین "ولید المعلم" وزیر خارجه سوریه با اشاره به اقدامات تروریستی اعضای القاعده در این کشور گفت: یکی از شاخه های القاعده که جبهه اصلی را در مقابل ارتش سوریه ایجاد کرده از افرادی تشکیل شده که از 28 کشور از جمله چچن به منطقه آورده شده اند.