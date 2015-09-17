به گزارش خبرنگار مهر، هدایت الله جهان‌آرا پس از شهادت پسرش و جنگ تحمیلی یکی از راویان جنگ بود که صبح امروز پنجشنبه ۲۶ شهریور دار فانی را وداع گفت و به پسر شهیدش، محمدعلی جهان‌آرا پیوست.

مطابق اعلام خانواده شهید محمد جهان‌آرا، مراسم تشییع جنازه حاج سیدهدایت الله جهان آرا ساعت ۱۰ صبح فردا (جمعه ٢٧ شهریور) در سالن نُدبه بهشت زهرا (س) در تهران برگزار می‌شود.

شهید جهان‌آرا که در سال ۱۳۳۳ در خرمشهر دیده به جهان گشود، همانند سایر اعضای خانواده، عشق فراوانی به خاندان عصمت و طهارت داشت و از ۱۵ سالگی هم به صف مبارزه ضد حکومت طاغوت پیوست.

او ۸ مهر ۱۳۶۰ در حالی که سرداران و سربازان فاتح ارتش اسلام پس از رزمی بی‌امان با بعثیان متجاوز، با سرافرازی از جبهه نبرد حق علیه باطل بازمی‌گشتند، در اثر سانحه سقوط هواپیمایی که آنها را به تهران می‌آورد، در حوالی کهریزک به درجه رفیع شهادت نائل شد.

نام «خونین شهر» برای همیشه در تاریخ ایران با رشادت‌های دلاورانی چون جهان‌آرا ماندگار شده است.