۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۱

پدر شهید علی سایانی در هرمزگان درگذشت

بندرعباس - عبدالحسین سایانی پدر شهید نوجوان انقلاب اسلامی پس از سال‌ها زندگی پرثمر و ایثار، چشم از جهان فروبست.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحسین سایانی پدر شهید علی سایانی یکی از جوان‌ترین شهدای انقلاب اسلامی هرمزگان در اثر کهولت سن در منزل دار فانی را وداع گفت.

شهید علی سایانی در ۲۹ فروردین ۱۳۴۴ در بندرعباس متولد شد و در ۱۳ سالگی با حضور فعال در نهضت انقلاب اسلامی جان خود را در راه آزادی و استقلال کشور فدا کرد.

او در روز ۹ دی ۱۳۵۷ در جریان درگیری با نیروهای رژیم پهلوی بر اثر اصابت کپسول گاز اشک‌آور به سر مجروح شد و پس از یک هفته بستری شدن در بیمارستان به شهادت رسید.

مزار پاک این شهید در گلزار شهدای بندرعباس قرار دارد و یاد او همچنان به عنوان نماد شجاعت و ایثار نوجوانان انقلابی هرمزگان زنده است.

