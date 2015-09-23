یونیورسال آمریکا میزبان «فصل فراموشی فریبا» شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره یونیورسال آمریکا برای سینماگران جهان نامی آشناست و هر ساله فیلم‌های جدیدی به چرخه اکران سینمای آمریکا معرفی می کند و امسال عباس رافعی با فیلم «فصل فراموشی فریبا» در این جشنواره با فیلم‌هایی از آمریکا و کانادا و کوبا و فرانسه رقابت می کند.

جشنواره یونیورسال دوم مهرماه در کانزاس سیتی آغاز می شود و فیلم «فصل فراموشی فریبا» شنبه چهارم مهرماه در سالن اصلی جشنواره به نمایش درمی آید. سروین بیات خواهر ساره بیات بازیگر فیلم و بهرام صحیحی دستیار کارگردان و برنامه ریز به نمایندگی از تیم سازنده در این رویداد سینمای آمریکا حضور دارند.

هفته گذشته این فیلم در جشنواره رومانی به عنوان بهترین فیلم سینمایی موفق به کسب جایزه اصلی این جشنواره شد و در شهریور ماه امسال در بخش مسابقه جشنواره بین المللی فيلم نیوجرسی آمریکا حضور داشت و موفق به دریافت چهار جایزه اصلی بهترین فیلم بهترین کارگردانی بهترین بازیگر زن و بهترین فیلمنامه از این جشنواره شد.

عباس رافعی پیش از این نیز در بخش مسابقه جشنواره هادسون نيويورك و در بخش رقابتي جشنواره بين المللي كلمبيا آمریکا و در سي و نهمين دوره جشنواره فيلم مونترال كانادا حضور داشت. «فصل فراموشي فريبا» در سي ودومين دوره جشنواره فجر در بخش مسابقه حضور داشت و ساره بيات نامزد بهترين باريگر زن شد و عباس رافعي در نوزدهمين دوره جشنواره كرالا هند جايزه بهترين كارگردان آسيا و «فصل فراموشي فريبا» جايزه نتبك را دريافت كرد.

علاوه بر فیلم «فصل فراموشی فریباي عباس رافعی سال گذشته فیلمی به نام «آوازهای سرزمین من» برای معاونت بین الملل صدا و سیما ساخت که اولین فیلم سینمایی داستانی در مورد داعش و افراطی گری مذهبی در جهان است که تاکنون ساخته شده است و این فیلم که هنوز در ایران هنوز به نمایش درنیامده است تاکنون چندین جایزه بین المللی از جشنواره های خارجی همچون دیتکتیو و مسکو و کریمه دریافت کرده است.