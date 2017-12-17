سینمای ایران قابلیت اکران تجاری در آمریکا را دارد/لزوم دوبله آثار

به گزارش خبرگزاری مهر، بن بهمنی مدیر فستیوال یونیورسال فیلم آمریکا روز گذشته شنبه ۲۵ آذر ماه با حضور در پشت صحنه فیلم سینمایی «بهت» به کارگردانی عباس رافعی با سازندگان این فیلم دیدار کرد.

بن بهمنی در سفر یک هفته ای خود به ایران با حضور در پشت صحنه فیلم سینمایی «بهت» به نویسندگی و کارگردانی عباس رافعی و تهیه کنندگی محمد نشاط در بیمارستان نور افشار تهران با ابراز امیدواری از موفقیت های آثار ایرانی گفت: امیدوارم بتوانم فیلم های سینمای مستقل ایران را به کمک «یونیورسال» در سینماهای آمریکا به اکران عمومی در آورم.

وی که ایرانی الاصل است خطاب به تهیه کنندگان سینمای ایران بیان کرد: پیشنهاد می کنم برای اکران های بلندمدت عمومی دوبله سلیس و صحیح فیلم ها را به زبان انگلیسی در دستور کار خود قرار دهید زیرا فیلم های زیرنویس‌دار تنها برای حضور در فستیوال ها و اکران های محدود برای خواص کاربرد دارند.

«بهت» با بازی مهتاب کرامتی، رعنا آزادی ور، علیرضا آقاخانی و محمدرضا رهبری به موضوع تفاوت عشق و دوست داشتن می پردازد.