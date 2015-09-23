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۱ مهر ۱۳۹۴، ۱۴:۱۷

پاكسازی غار رودافشان دماوند به مناسبت روز غار پاك

پاكسازی غار رودافشان دماوند به مناسبت روز غار پاك

رئیس اداره آموزش و مشارکت های مردمی حفاظت محیط زیست استان تهران از پاکسازی اثر طبيعی ملی غار رودافشان دماوند به مناسبت فرارسیدن روز غار پاک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فریبا رضایی با اعلام این خبر گفت: به مناسبت ۲ مهرماه روز غار پاك، غار رودافشان شهرستان دماوند توسط انجمن غار و غارشناسي ايران با همكاري اداره كل حفاظت محيط زيست استان تهران پاكسازي مي شود.

وی افزود: با توجه به اهميت حفاظت از غارهاي استان تهران بعنوان بخشي از ذخيره گاههاي زيستي و با ارزش و غناي تنوع زيستي و اكوسيستم هاي كاملا منحصر بفرد و ويژه، همزمان با فرارسيدن روز غار پاك مراسم پاكسازي اثر طبيعي ملي غار رودافشان دماوند با مشاركت انجمن محيط زيستي غارشناسي ايران از فعالين حوزه غار و غارنوردي و اداره كل حفاظت محيط زيست استان تهران روز جمعه سوم مهرماه برگزار مي شود.  

کد مطلب 2923013

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