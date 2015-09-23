پاكسازی غار رودافشان دماوند به مناسبت روز غار پاك

به گزارش خبرگزاری مهر، فریبا رضایی با اعلام این خبر گفت: به مناسبت ۲ مهرماه روز غار پاك، غار رودافشان شهرستان دماوند توسط انجمن غار و غارشناسي ايران با همكاري اداره كل حفاظت محيط زيست استان تهران پاكسازي مي شود.

وی افزود: با توجه به اهميت حفاظت از غارهاي استان تهران بعنوان بخشي از ذخيره گاههاي زيستي و با ارزش و غناي تنوع زيستي و اكوسيستم هاي كاملا منحصر بفرد و ويژه، همزمان با فرارسيدن روز غار پاك مراسم پاكسازي اثر طبيعي ملي غار رودافشان دماوند با مشاركت انجمن محيط زيستي غارشناسي ايران از فعالين حوزه غار و غارنوردي و اداره كل حفاظت محيط زيست استان تهران روز جمعه سوم مهرماه برگزار مي شود.