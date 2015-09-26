به گزارش خبرنگار مهر، اواخر سال گذشته گزارش خبری با موضوع خاموشی ضرب آهنگ عبابافی دشتی بر روی خروجی این خبرگزاری قرار گرفت که بازخوردهای مختلفی را داشت.

در این گزارش مسائل و مشکلات عبا بافی روستای کردوان به عنوان یکی از روستاهای دارای قدمت در این عرصه انعکاس داده شد و عدم تسهیلات با بهره کم مهمترین دغدغه عبابافان عنوان شد.

عبابافی کردوان علیا دشتی یکی از رایج‌ترین صنایع دستی این شهرستان محسوب می‌شود که هم اکنون تعداد کارگاه‌های این هنر زیبا به شکل چشمگیری کاهش یافته است.

تولیدات عبا بافی استان بوشهر که قدمت آن به بیش از دو قرن می‌رسد، از مرغوب‌ترین نوع عبا محسوب می‌شود و شیوخ کشورهای حوزه خلیج فارس به دلیل ظرافت و مرغوبیت آن از مشتری‌های اصلی این کالا هستند.

عبا را از پشم شترهایی که قافله سالارشان در شهرستان‌های دشتی، دیر و بوشهر رحل اقامت افکنده‌اند، می‌بافند.

در حال حاضر هنر عبا بافی در کردوان علیا در حال فراموشی است که نیاز است اداره کل میراث فرهنگی استان توجه ویژه ای به این بخش داشته باشد.

افرادی که در این زمینه مشغول به کارند به دلیل مسائل و مشکلات زیاد در این حوزه، با تحمل هزینه‌های سنگین و سود کم هنوز چرخ‌های این هنر را در حرکت نگاه داشته‌اند.

می‌طلبد با حمایت از این عزیزان و ایجاد زمینه برای ورود افراد جدید علاقمند به این هنر، غبار فراموشی از چهره این صنعت دستی برگرفته شود.

پرداخت تسهیلات کم بهره به عبابافان

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اخیرا نشستی با مدیر عامل صندوق کارآفرینی و امید کشور داشتیم که در خصوص مسائل مختلفی از جمله عبا بافی کردوان صحبت‌های خوبی صورت گرفت.

حجت‌الاسلام سید مهدی پورفاطمی افزود: با توجه به اینکه عبا بافی در شهرستان دشتی و به خصوص روستای کردوان از قدمت زیادی برخوردار بوده، نیاز است توجه ویژه ای به این صنعت شود.

وی بیان کرد: در این نشست مقرر شد تا کسانی که می‌خواهند در این عرصه فعالیت کنند بین ۱۰۰تا ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات با بهره کم دریافت کنند.

پورفاطمی یادآور شد: همچنین افرادی که می‌خواهند طرح‌هایی که در گذشته در منطقه بوده را احیا کنند می‌توانند از تسهیلات کم‌بهره استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه صنعت عبابافی دشتی احیا می‌شود، خاطرنشان کرد: نیاز است مسئولان ذیربط نیز همکاری ویژه‌ای در این خصوص داشته باشند تا این صنعت دوباره احیا شود.