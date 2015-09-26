به گزارش خبرنگار مهر، نتایج ضعیف تراکتورسازی در این فصل باعث شده است تا از چند هفته پیش شائبه تغییر «تونی اولیویرا» سرمربی این تیم مطرح شود و حتی از گزینههای جانشینی این مربی هم اسم به میان بیاید.
این درحالی است که مسئولان باشگاه تراکتور هم به خاطر این نتایج تحت فشار هستند و با باخت این تیم مقابل پرسپولیس در هفته هفتم لیگ، برای سرمربی خود مهلت تعیین کردهاند.
البته به نظر میرسد این باشگاه به دنبال راهکاری بی حاشیه برای قطع همکاری با سرمربی خود و در انتظار استعفای تونی اولیویرا است. موضوعی که البته سعید عباسی مدیرعامل باشگاه به صورت غیرمستقیم به آن اشاره میکند و میگوید از این به بعد این باشگاه آستانه تحمل نخواهد داشت.
مشروح گفتگوی خبرگزاری مهر با سعید عباسی در زیر میآید:
* خبرگزاری مهر- در بازی با پرسپولیس هم شکست خوردید تا انتقادها از تیم تراکتورسازی بیشتر شود.
بازیهای لیگ که قابل پیش بینی نیست ولی ما انتظار داشتیم تیم پیروز شود. بازیکنان و کادر فنی ما برای برد مصمم بودند و فقط صحبت از پیروزی میکردند. همه از نتیجه بازی روز گذشته ناراحتند و امیدوارم تونی یک فکری به حال تیم بکند و این وضعیت را تمام کند. البته قطعا شرایط اینطور نمیماند و ما هم بیشتر از این سکوت نمیکنیم. تیم باید وارد شرایط خوب شود.
* مقصر نتایج تراکتورسازی کیست؟
- در وهله اول سرمربی باید تمام مشکلات مربوط به بازی را بر عهده بگیرد. مسائل فنی به بازیکنان و کادر فنی سپرده شده است. نقش مدیریت هم که مشخص است. اگر مردم بیشتر از این ناراضی شوند، شرایط طور دیگری رقم میخورد. هرچند روند بازی تیم از چند هفته قبل بهتر شده است و تمرینات هم مرتب است. خود باشگاه هم از نظر مسائل جانبی و پشتیبانی همه جوره رسیدگی میکند. نمیگوییم مشکلات نیست ولی تا جایی که توانستهایم همه شرایط را فراهم کردهایم.
* شما در حالی صحبت از پشتیبانی کامل میکنید که تونی بعد از بازی با پرسپولیس اعلام کرد بازیکنان موردنیازش جذب نشدهاند.
- فکر میکنم مدیریت و مسئولان باشگاه خودشان از همه دلسوزتر باشند. اینکه بازیکنان از یک تیم جدا میشوند و بازیکنان جدیدی جذب میشوند در همه تیمها طبیعی است. ما تا امروز ۱۰۰ درصد از کادر فنی حمایت میکردیم ولی این حمایتها باید جواب بدهد و نتیجه مثبت داشته باشد.
* در لیست تونی اولیویرا برای تیم تراکتورسازی چه بازیکنانی بودند که ایشان اعلام کرده آنها جذب نشدهاند؟
- باید بگویم اگر قرار باشد هماهنگی یک تیم بزرگ که تک تک بازیکنانش از ستارههای فوتبال ایران هستند زمان ببرد، مشکل ساز خواهد بود. این وضعیت ما را ناراحت و نگران کرده است. ما خودمان کمتر از دیگران ناراحت نیستیم. طبیعی است که انگشت اشاره به سمت تصمیم گیریهای باشگاه میرود. امیدواریم تونی زودتر شرایط را برگرداند. البته میدانیم در لیگ برتر ۷ بازی ملاک خوبی برای ارزیابی عملکرد نیست ولی این جایگاه واقعی تراکتورسازی نیست.
* آیا بعد از باخت به پرسپولیس با تونی جلسه داشتید؟
- از شب گذشته تا الان که جلسه ای نداشتیم. یکسری صحبتها کردیم که قرار شد ایشان بعد از بازگشت از مرخصی جلسه داشته باشیم. تونی باید در هیات مدیره پاسخگو باشد. ما فرصت کافی را به تونی دادهایم و حالا باید منتظر نتایج مثبت باشیم. گرچه تیم نسبت به قبل روانتر بازی میکند ولی به هیچ عنوان بهانهای برای بد بسته شدن تیم را نمیپذیریم و بارها هم اعلام کردهایم که بدون نظر تونی بازیکن نگرفتهایم. باید از این بهانهها فاصله بگیریم. سکوت ما هم در این مدت به این خاطر بوده که وارد حاشیه نشویم.
* آیا تونی در جلسات خصوصی با شما هم از بد بسته شدن تیم گلایه کرده است؟
- خیر، ما هر موقع کنار تونی هستیم، ایشان هیچ بهانهای نمیآورد ولی شرایط خوب رقم نخورده است. ما در بحث گلزنی مشکل داریم که این به تیم فشار میآورد. من هر صحبتی از تونی در خصوص بد بسته شدن تیم میشنوم، در رسانهها مطرح شده است. به هر حال تونی باید پاسخگو باشد.
* شما خودتان این مسئله را قبول دارید که تراکتورسازی بد بسته شده است؟
- خیر؛ شاید یک سرمربی لیست تیم ملی را بدهد. باید دید یک باشگاه چقدر بودجه دارد. آیا میشود بهترینهای ایران را جذب کرد؟ اگر اینطور باشد که سرمربی هنری نمیکند. من باز هم میگویم صحبتهایم با تونی در محیطی دوستانه و خوب بوده و از او نشنیدهام که تیم بد بسته شده است. همیشه از تونی حمایت کردهایم و خودمان تحت فشار بودیم تا او راحت باشد. در مجموع حرف برای گفتن زیاد است ولی باشد برای زمان مناسب.
* اینکه میگویید حرفهای زیادی دارید مربوط به کادر فنی وسرمربی تیم است؟
- خیر، بحث من این است که هر کسی که بخواهد توپ را در زمین مدیریت بیندازد، حرفهای زیادی برای دفاع کردن داریم. اگر الان دفاع نمیکنیم فقط به خاطر آرامش تیم است.
* آیا منظور شما هواداران و کادر فنی تراکتورسازی است که توپ را به زمین مدیریت باشگاه میاندازند؟
- یک بخشی از هواداران منافع دارند. عدهای با حضور ما در باشگاه منافعشان قطع شده است و اتفاقا به خاطر همین کار و شفاف سازی حمایت مردمی شامل حال ما شد. ورود ما به باشگاه خوشایند یک عده نبود و برای همین آنها هم ساکت نیستند. آنها دنبال ماهی گیری از آب گل آلود هستند. من از هواداران خواهش میکنم اجازه ندهند یک عده شرایط را به هم بزنند.
* منظورتان از افرادی که منافعشان قطع شده، مدیران قبلی باشگاه هستند؟
- خیر، من از طرف مدیران قبل مشکلی نمیبینم. اتفاقا همین فشار آنها را هم دچار مشکل کرد. من برای زحمات مدیران قبلی احترام زیادی قائلم و همه برای خدمت آمدند.
* با تمام این تفاسیر این روزها بحث برکناری تونی شدت گرفته است. احتمال دارد این مربی دیگر به ایران برنگردد و از کارش برکنار شود؟
- شرایطی که ما ایجاد کردهایم اینطور نبوده که همه چیز را برای خودمان بخواهیم. منافع باشگاه در اولویت است. اینطور هم نیست که بخواهیم سر یک نفر دیگر را بِبُریم. سعی کردیم جو دوستانه باشد. فقط بحث این است که اگر کسی نمیتواند کارش را پیش ببرد، خودش اقرار کند. بحث تحکمی هم نبوده و اینکه بخواهیم به کسی زور بگوییم. سال قبل هم همین روال را نسبت به رسول خطیبی داشتیم.
* با این حال شاید هواداران نتوانند نتایج را تحمل کنند.
- ما چیزی را قربانی چیز دیگری نمیکنیم. اولین اولویت ما این است که تیم خوب بازی کند و خوب نتیجه بگیرد.
* یعنی تونی برکنار نمیشود؟
- هر چیزی یک آستانهای دارد.
* آیا شما به این آستانه رسیدهاید؟
- ما وارد این آستانه شدهایم. تونی باید به عنوان یک آدم حرفهای که پیر فوتبال جهان است، خودش بداند! خود ایشان در نشست خبری میگوید تمام شکستها بر عهده من است. خب ما تمام راهها را برای او باز گذاشتهایم.
* یعنی منتظر استعفای تونی هستید؟
- این دیگر در اختیار خود ایشان است. البته شما نگاه کنید تیمهایی مثل نفت که نسبت به سال گذشته از نظر یارگیری عملکرد خوبی داشتهاند ولی الان در انتهای جدول هستند. همینطور تیم فولاد خوزستان. این جایگاه واقعی آنها نیست.
* در واقع باشگاه تراکتورسازی قصد برخورد تحکمی و اخراج تونی اولیویرا را ندارد ولی انتظار دارد که او استعفا بدهد؟
- باید بدانیم که ما در لیگ ۴۰ بازی نداریم. هر چه به پایان لیگ نزدیک شویم و شرایط همینطور باشد، به ضرر ماست. ما که دنبال منافع فردی نیستیم و باید منافع تیم را دنبال کنیم. همانطور که گفتم در یک محیط دوستانه تصمیم میگیریم. ما چندبار با خود تونی مشکلات را چک کردهایم تا اگر قرار است در بازیکن هم تغییر و تحولاتی داشته باشیم، آنرا انجام بدهیم. اینکه بخواهیم تمام فشارها را تحمل کنیم، یک بازهای دارد و ممکن است زمانی برسد که بخواهیم از خودمان دفاع کنیم.
* آیا خود تونی صحبتی از استعفا کرده است؟
- ما با تونی در این باره صحبت نکردهایم و حرفمان فقط در خصوص کمبود تیم بوده است. ما با تونی وارد این فاز نشدیم، که استعفا بدهد یا نه تا ببینیم در آینده چه پیش میآید، اما به هر حال نتایج تیم به سمت هیات مدیره کشیده میشود.
* آیا تونی بازیکن جدیدی درخواست کرده است؟
- خیر فعلا درباره جذب بازیکن جدید صحبتی نشده است.
* این روزها صحبت از حضور امیر قلعه نویی و مذاکره باشگاه تراکتورسازی با این مربی در رسانهها مطرح شده و حتی هواداران تراکتورسازی نسبت به این موضوع واکنشهایی داشتهاند، آیا چنین چیزی صحت دارد؟
- در تبریز یک مقدار تصمیمگیریها به نظر مردم که اتفاقا کم اشتباه میکنند، گره خورده است. صحبت من با هواداران این است که وارد حاشیه نشوند، چرا که خوراک مسموم به هواداران نتایج منفی برجای میگذارد. تیم ما در تبریز با استرس بازی میکند، در حالیکه هواداران در هر جای دنیا یاز دوازدهم تیمشان هستند. الان بحث صبوری مطرح است. تراکتورسازی چه اول بشود و چه شانزدهم تیم تبریز است و حمایت باید طوری باشد که نتایج تیم را تحت تاثیر قرار ندهد.
* پاسخ سئوال را نگرفتیم. آیا شما با امیر قلعهنویی مذاکره کردهاید؟
- ما تونی را سال گذشته بر اساس نظر مردم تبریز آوردیم. البته این طور نبود که صرفا نظر مردم باشد و موارد فنی را نادیده بگیریم. برای انتخاب سرمربی تمام جوانب را سنجیدیم، با این حال اگر قرار باشد بهانهجویی شود، قطعا تصمیم دیگری میگیریم. امیدوارم تیم به سمت نتایج مثبت برود. درباره قلعهنویی هم باید بگویم نه من و نه هیچ یک از مسئولان باشگاه تراکتورسازی صحبتی با این سرمربی نداشتیم چون اصلا به مربی دیگری فکر نمیکنیم. ما اگر کارمان را با یک نفر شروع کنیم، تا آخر با او هستیم و زمانی قطع همکاری میکنیم که جواب نگیریم.
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