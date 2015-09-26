کاهش شدید قیمت مواد غذایی در بازارهای جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، فائو گزارش داد: به دلیل فراوانی عرضه، رکود بهای انرژی و نگرانی‌ها از کند شدن رشد اقتصادی چین، کاهش قیمت‌های جهانی محصولات غذایی در ماه اوت (۱۰مرداد تا ۱۰ شهریور) ادامه یافته و باعث شده شاخص بهای مواد غذایی فائو به کمترین میزان در ۷ سال اخیر سقوط کند.

در همین حال، شاخص مذکور در ماه اوت به ۱۵۵.۷ واحد رسید که در مقایسه با ماه قبل (ژوئیه) ۵.۲ درصد کاهش داشته است.

این روند نزولی شدیدترین افت قیمت از سپتامبر سال ۲۰۰۸ تاکنون به شمار می آید و تقریبا تمامی محصولات غذایی اصلی به ثبت رسیده در بازار را تحت تاثیر قرار داده است.

بررسی پنج گروه اصلی کالایی شامل حبوبات و غلات، گوشت، محصولات لبنی، روغن های گیاهی و شکر در سطح بازارهای بین المللی نشان دهنده این است که در ماه اوت شاخص قیمت غلات به طور متوسط به ۱۵۴.۹ واحد رسیده که در مقایسه با ماه ژوئیه ۷ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵.۱ درصد کاهش داشته است.

براساس گزارش فائو، شاخص قیمت روغن‌های گیاهی در ماه اوت به طور متوسط به ۱۳۴.۹ واحد رسید که ۸.۶ درصد کمتر از ماه ژوئیه بوده و پایین ترین رقم از ماه مارس ۲۰۰۹ تاکنون محسوب می شود.

این افت نشان دهنده سیر نزولی قیمت‌های روغن پالم در فاصله شش سال و نیم اخیر است که در پی کاهش تقاضای واردات این محصول به ویژه از سوی هند و چین رخ داده و وفور عرضه این محصول را در بازار به همراه داشته است.

از سوی دیگر، قیمت شیرخشک، پنیر و کره نیز به واسطه افت ۹.۱ درصدی شاخص بهای مواد لبنی در ماه اوت و رسیدن به عدد ۱۳۵.۵ واحد، با سقوط چشمگیری همراه بوده که علت این امر نیز ضعف بازار در پی کمرنگ شدن تقاضای واردات از سوی چین و کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا بوده است.

شاخص قیمت شکر نیز در ماه اوت با سقوط ۱۰ درصدی نسبت به ماه ژوئیه به ۱۶۳.۲ واحد رسیده که این موضوع هم در پی کاهش ارزش رئال (واحد پول برزیل) در برابر دلار آمریکا اتفاق افتاده است.

براساس این گزارش قیمت گوشت در ماه اوت تغییر چندانی نداشته و نسبت به ماه ژوئیه تقریبا ثابت مانده اما به طور کلی قیمت این محصول در مقایسه با سال گذشته ۱۸ درصد کاهش داشته است.