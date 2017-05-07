فراوانی عرضه، قیمت جهانی مواد غذایی را کاهش داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نمایندگی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در جمهوری اسلامی ایران، شاخص بهای مواد غذایی فائو در ماه آوریل به رقم متوسط ۱۶۸ واحد رسید که نسبت به ماه مارس ۱.۸ درصد کاهش نشان می‌دهد. با این وجود رقم یاد شده هنوز هم ۱۰ درصد بالاتر از سطح سال گذشته میلادی محاسبه شده است.

شاخص بهای شکر با ۹.۱ درصد افت در ماه یاد شده میلادی بیشترین کاهش را نشان داد. عرضه گسترده صادرات از برزیل و تداوم کاهش تقاضای جهانی واردات دلیل این افت قیمت گزارش شده است.

شاخص بهای روغن نباتی فائو نیز در ماه آوریل و در پی تقاضای ضعیف برای روغن پالم و نیز پیش‌بینی‌ها درباره رشد جهشی کشت و برداشت سویا در آمریکای شمالی و جنوبی، با افت ۳.۹ درصدی مواجه شد.

شاخص بهای مواد غذایی فائو که بر اساس شاخص وزن تجاری، بازارهای بین‌المللی را رصد می‌کند به پنج گروه کالایی اصلی شامل حبوبات و غلات، روغن‌های گیاهی، محصولات لبنی، گوشت و شکر تقسیم می‌شود.

کاهش قیمت گندم، علی‌رغم ثابت ماندن قیمت‌های بین‌المللی برنج، منجر به پایین آمدن شاخص بهای غلات به میزان ۱.۲ درصد شد.

بر اساس گزارش فائو، شاخص بهای لبنیات نیز در پی ورود نیمکره شمالی به فصل اوج تولید، ۳.۳ درصد کاهش یافت. اما در مقابل، افزایش قیمت برخی انواع گوشت در پی تقاضای بالای داخلی در اتحادیه اروپا و افزایش صادرات به چین، رشد ۱.۷ درصدی نشان داد.

فائو پیش‌بینی‌هایش درباره تولید جهانی غلات در سال ۲۰۱۷ را بروزرسانی کرده و اعلام داشت که حتی با وجود رشد یک درصدی مصرف، تولید این محصولات از سال ۲۰۱۶ احتمالاً با افت سالیانه ۰.۴ درصدی مواجه بوده است.

بر اساس گزارش دفتر نمایندگی فائو در ایران، پیش‌بینی‌های جدید که در «گزارش عرضه و تقاضای غلات» منتشر شدند حاکی از کاهش نسبت ذخایر-به-مصرف در سال ۲۰۱۷.۱۸ به ۲۵.۸ درصد است، که اگرچه از منظر تاریخی رقمی بالا و دلگرم کننده است اما اندکی از سطح فصل جاری پایین‌تر است.

بررسی‌های جدید نشان می‌دهد تولید جهانی غلات نسبت به ماه آوریل افزایش داشته است. برزیل ظاهراً از برداشت بیش از انتظار ذرت برخوردار بوده و تولید جهانی این محصول به هزار و ۵۴ میلیون تن افزایش خواهد یافت.

تخمین تولید جهانی برنج در رقم ۵۰۶ میلیون تن ثابت مانده و پیش‌بینی برای گندم – ۷۴۰ میلیون تن – نیز بدون تغییر باقی ماند، زیرا حجم پایین‌تر و مورد انتظار برداشت‌ها در استرالیا، کانادا، فدراسیون روسیه و آمریکا توسط افزایش احتمالی سطح زیر کشت در اتحادیه اروپا، هند و مراکش جبران می‌شوند.

در حوزه مصرف نیز انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۷.۱۸، تولید انبوه ذرت و دیگر دانه‌های درشت منجر به افزایش مصرف این محصول برای تغذیه دام در چین و آمریکای جنوبی شود. از طرف دیگر، انتظار می‌رود مصرف برنج نیز با توجه به افزایش مصرف غذا ۱.۲ درصد بالاتر برود.

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که انبارهای جهانی در پایان فصل زراعی ۲۰۱۸ تقریباً هم‌سطح با ابتدای سال خواهد بود، اگرچه ترکیب این انبارها تاحدودی در حال تغییر هستند. انبارهای گندم ۳.۳ درصد رشد داشته و به رکورد جدید ۲۴۷.۶ میلیون تن دست خواهند یافت. چین که دلیل اصلی این افزایش است از سوی دیگر ذخایر دانه‌های درشت خود را به میزان ۲۰.۵ میلیون تن کاهش می‌دهد.

تجارت بین‌المللی گندم و دانه‌های درشت از منظر وزن و حجم کاهش داشته اما تقاضای قوی در خاور نزدیک و آفریقا عامل افزایش تجارت برنج خواهد بود.