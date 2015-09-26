به گزارش خبرنگار مهر، امیر احمدرضا پوردستان در مراسم تحویل‌دهی تعدادی از دستاوردهای جدید دفاعی نیروی زمینی ارتش به یگان‌های عملیاتی که صبح امروز در ستاد نیرو برگزار شد، با اشاره به اینکه حادثه منا در اثر بی‌لیاقتی، بی‌کفایتی و سوءمدیریت حاکم‌های وهابی صورت گرفته است، اظهار داشت: این مساله را به محضر حضرت ولی‌عصر(عج) و فرماندهی معظم کل قوا تسلیت عرض می کنم.

وی ادامه داد: ما امروز با چهره تازه ای از تهدیدات روبرو هستیم. تهدیدات از نظر شکل، نوع و اندازه با گذشته تفاوت دارد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه ما به عنوان بازوی مسلح نظام وظیفه داریم ظرفیت‌های دفاعی را فراهم کنیم، ادامه داد: این کار را با قدرت انجام خواهیم داد و تمام تهدیدات در مرزها، منطقه و فرامنطقه رصد می شود.

پوردستان با تاکید بر اینکه ملت مطمئن باشند که نیروی زمینی غافلگیر نخواهد شد، خاطرنشان کرد: به تهدیدات با قدرت پاسخ می دهیم.

فرمانده نیروی زمینی ارتش اضافه کرد: ما با چهره‌ای از این تهدید در فضای ناهم‌‌تراز و جنگ‌های متقارن مواجه هستیم. پس از ۱۱ سپتامبر عوامل کفر و نفاق جمع شدند تا کار اسلام را یکسره کنند.

وی با بیان اینکه آمریکا برای جنگ با افغانستان و عراق نیامده بود، اذعان کرد: آنها می‌خواستند کار جمهوری اسلامی ایران و در نهایت اسلام را یکسره کنند.

پوردستان خاطرنشان کرد: آمریکا با این حجم عظیم نیرو برای تصرف افغانستان و عراق نیامده بود، زیرا افغانستان ارتشی نداشت و صدام نیز بنده حلقه به گوش بوش بود.

فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به تدبیر فرماندهی معظم کل قوا در زمان حاضر ادامه داد: آمریکایی ها غافل بودند که جهان اسلام یک علی دیگری دارد که خون امیرالمؤمنین(ع) در رگ‌های ایشان جریان دارد. با تدبیر فرمانده معظم کل قوا به صورت غیرمستقیم ضربات مناسبی به جهان استکبار وارد شد.

وی افزود: در نهایت آنها مجبور شدند راهبرد خود را عوض کنند و منطقه را ترک کرده و راهبرد مذهب علیه مذهب را شکل دهند. تقویت القاعده و گروه های تروریستی برای پیشبرد این راهبرد است.

پوردستان با بیان اینکه در فضای جنگ های نیابتی باید متناسب با آن فضا آماده باشیم، اذعان داشت: داعش، النصره و بوکوحرام به نیابت آمریکا، اسرائیل و حامیان منطقه ای آنها این فجایع را بوجود آورده اند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش در بخش دیگری از سخنانش گفت: در خرداد ماه سال گذشته شاهد بودیم داعش به شهرهای نفت‌شهر، سومار و خانقین رسید که با تحرک‌‌های نیروی زمینی به عقب رانده شدند. هنوز رد پای داعش را در استان دیاله که هم‌مرز با کرمانشاه است و همچنین شمال افغانستان می بینیم، اما این حرکات زیر نگاه عناصر اطلاعاتی ما است.

وی ادامه داد: استراتژی و راهبرد ما این است که داعش قبل از رسیدن به مرزهای ما از بین خواهد رفت.

پوردستان در ادامه با اشاره به تمهیدات نیروی زمینی برای مقابله با گروه های تروریستی اظهار داشت: نیروی زمینی ارتش تمهیداتی را مثل تهیه آئین نامه مقابله با گروه های تروریستی و تکفیری، تشکیل یگان های واکنش سریع، تشکیل مدرسه تک تیرانداز و استفاده گسترده از پروژه زمین مسلح شکل داده است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به اهمیت موضوع تحقیقات در نیروی زمینی ارتش اضافه کرد: موضوع تحقیقات و جهاد خودکفایی در نیروی زمینی بسیار مهم است و هدف‌گذاری‌های مناسبی شده است.

پوردستان خاطرنشان کرد: متناسب با فضای نبرد، ایده هایی را به نیروی زمینی وارد می کنیم، تمرکز امسال ما روی نهضت قطعه‌سازی است و تلاش کرده‌ایم فعالیت‌های گسترده‌ای را داشته باشیم.