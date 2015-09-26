به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری طرح اکرام ایتام، اظهار داشت: این طرح برگرفته از سیره امام علی (ع) است و نقش بسیار مهمی در جلب مشارکت‌های مردمی دارد.

وی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای ترویج فرهنگ یتیم نوازی و دستگیری از نیازمندان، خاطرنشان کرد: در این راستا شاهد افزایش میزان مشارکت های مردمی هستیم.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان بوشهر، طرح اکرام ایتام را یکی از مهمترین طرح‌های مشارکتی توصیف کرد و افزود: هشت هزار و ۵۶۱ حامی از ایتام و نیازمندان استان بوشهر حمایت می‌کنند.

وی با بیان اینکه این حمایت‌ها در قالب طرح اکرام و محسنین صورت می‌گیرد، بیان کرد: سه هزار و ۴۸ یتیم و نیازمند استان بوشهر از خدمات این حامیان بهره‌مند می‌شوند.

لطفی با اشاره به حمایت یکی از خیرین استان بوشهر از ۵۵ یتیم، اضافه کرد: بیش از چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال طی ماه گذشته به ایتام استان بوشهر کمک شد.

وی با اشاره به تلاش برای جذب حداکثری مشارکت‌های خیرین برای کمک به نیازمندان استان، ادامه داد: در ابتدای سال تحصیلی نیز شاهد کمک‌های خوبی از سوی خیرین برای تهیه لوازم‌التحریر دانش‌آموزان نیازمند بودیم.