به گزارش خبرگزاری مهر، همایش بررسی نقش زنان در مقاومت آبادان در روز دوشنبه ۶ مهر در سالن همایش‌های مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس با حضور دکتر رحیم صفوی برگزار خواهد شد.

همچنین در این همایش از کتاب «شماره پنج» که روایت فاطمه جوشی از دفاع مقدس به قلم مرتضی قاضی است رونمایی خواهد شد.

این کتاب روایتی است از نقش زنان در مقاومت آبادان که در شش فصل تنظیم و آماده رونمایی شده است و یکی از جذاب‌ترین روایات مربوط به حضور فعال زنان در جریان مقاومت و دفاع مقدس است.

مراسم رونمایی از این کتاب، در جریان همایش بررسی نقش زنان در مقاومت آبادان در تاریخ ۶ مهرماه ۱۳۹۴ در سالن همایش‌های مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس از ساعت ۰۹:۳۰ تا ۱۱:۳۰ با حضور سردار سرلشکر پاسدار دکتر سیدیحیی صفوی برگزار خواهد شد.