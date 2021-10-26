به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین جلسه از سلسله نشست‌های علمی «مسئله‌مندی مسائل زنان، فرصت‌ها و تهدیدهای رویاروی آن» با رویکرد بررسی زندگی حضرات آمنه، فاطمه بنت اسد و حلیمه به همت دپارتمان زنان دانشگاه بین‌المللی اهل بیت (ع) با حضور «حشمت الله قنبری همدانی» پژوهشگر تاریخ اسلام، در تاریخ چهارشنبه ۵ آبان ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۶ الی ۱۸ به آدرس https://B2N.IR/AHLEBEYTWEBINAR برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است جلسه اول این نشست با موضوع بررسی زن در ادیان مختلف و نگاه ویژه به قرآن کریم در تاریخ ۱۴ مهر ماه ۱۴۰۰ برگزار شد و جلسه دوم و سوم آن نیز در تاریخ ۲۱ مهرماه و ۲۸ مهرماه ۱۴۰۰ با موضوع زن در روایات و احادیث به جنبه‌های متفاوتی از زن از دیدگاه ائمه اطهار (حضرت علی (ع)) پرداخت.

همچنین به شرکت کنندگان این دوره گواهی حضور اعطا خواهد شد.