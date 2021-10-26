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۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۵:۲۰

با بررسی زندگی حضرت آمنه، فاطمه بنت اسد و حلیمه؛

چهارمین جلسه از سلسله نشست‌های علمی دپارتمان زنان برگزار می‌شود

چهارمین جلسه از سلسله نشست‌های علمی دپارتمان زنان برگزار می‌شود

چهارمین جلسه از سلسله نشست‌های علمی «مسئله‌مندی مسائل زنان، فرصت‌ها و تهدیدهای رویاروی آن» به همت دپارتمان زنان دانشگاه بین‌المللی اهل بیت(ع) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین جلسه از سلسله نشست‌های علمی «مسئله‌مندی مسائل زنان، فرصت‌ها و تهدیدهای رویاروی آن» با رویکرد بررسی زندگی حضرات آمنه، فاطمه بنت اسد و حلیمه به همت دپارتمان زنان دانشگاه بین‌المللی اهل بیت (ع) با حضور «حشمت الله قنبری همدانی» پژوهشگر تاریخ اسلام، در تاریخ چهارشنبه ۵ آبان ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۶ الی ۱۸ به آدرس https://B2N.IR/AHLEBEYTWEBINAR برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است جلسه اول این نشست با موضوع بررسی زن در ادیان مختلف و نگاه ویژه به قرآن کریم در تاریخ ۱۴ مهر ماه ۱۴۰۰ برگزار شد و جلسه دوم و سوم آن نیز در تاریخ ۲۱ مهرماه و ۲۸ مهرماه ۱۴۰۰ با موضوع زن در روایات و احادیث به جنبه‌های متفاوتی از زن از دیدگاه ائمه اطهار (حضرت علی (ع)) پرداخت.

همچنین به شرکت کنندگان این دوره گواهی حضور اعطا خواهد شد.

چهارمین جلسه از سلسله نشست‌های علمی دپارتمان زنان برگزار می‌شود

کد مطلب 5336360
فاطمه علی آبادی

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