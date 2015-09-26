هشدار کم آبی بدن ورزشکار با محافظ دهان هوشمند

به گزارش خبرگزاری مهر، افت سطح آب بدن تبعات خطرناکی به همراه دارد به ویژه آنکه اگر صحبت از ورزشکاران باشد این مساله می تواند به افت عملکرد و حتی مرگ آنه منجر شود.

اکنون محققان شرکتی در ویرجینیای آمریکا موسوم به SMRT وارد عمل شده و محافظ دهان ویژه ای برای ورزشکاران رشته راگبی ساخته اند که نه تنها از دهان و دندانهایشان در برابر ضربات شدید محافظت می کند بلکه به طور بیسیم افت سطح آب بدن ورزشکار را به طور لحظه ای به اطلاع مربی می رساند.

عملکرد این وسیله که قابلیت بکارگیری در سایر ورزشها را نیز دارد بدین ترتیب است که با حسگرهای ویژه ای که در خود دارد غلظت براق ورزشکار را سنجیده و از این طریق کم آب شدن بدن وی را به مربی هشدار می دهد.

اعلام هشدار لازم از طریق سیستم بلوتوث به اپلیکیشن نصب شده بر روی تلفن همراه هوشمند مربی یا والدین صورت می گیرد.

اندازه گیری تعداد ضربان قلب و شتاب سنج از دیگر امکانات این فناوری جدید به شمار می آید.