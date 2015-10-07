به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بنکدار قبل از ظهر چهارشنبه در نشست خبری سومین جشنواره فیلم حوزه اشراق که در مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم برگزار شد، با بیان اینکه این جشنواره شامل هشت بخش است، اظهار کرد: بخش نقد و پژوهش که در این دوره اضافه شده ویژه طلابی است که در عرصه سینما فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه برگزاری اولین و دومین جشنواره‌های فیلم حوزوی اشراق، نوید بخش یک اقدام جدی و زنده فرهنگی هنری در سطح ملی بود‏، ادامه داد: در دوره اول برگزاری جشنواره فیلم حوزه هیچ‌ شناختی از تولیدات مرتبط با این موضوع نداشتیم؛ چرا که جشنواره‌های تخصصی باعث محدودیت آثار می‌شود و سینمای دینی و روحانیت دایره محدودتری دارد.

دبیر سومین جشنواره فیلم حوزه اشراق افزود: در سال ۹۱ اولین جشنواره برگزار شد که با استقبال خوبی همراه بود و ۴۱۱ اثر از ۲۱ استان کشور در بخش‌های مختلف به دبیرخانه جشنواره رسید.

بنکدار با بیان اینکه جشواره دوم در سال ۹۲ برگزار شد و از ۲۷ استان کشور ۴۱۰ اثر به دبیرخانه جشنواره رسید، گفت: همیشه به تخصصی بودن جشنواره توجه داشتیم و در این زمینه داورانی را انتخاب کردیم که نسبت آنها با سینمای دینی اثبات شده باشد.

وی با بیان اینکه در عرصه‌های فرهنگی و دینی علما و مراجع چراغ راه ما هستند، تصریح کرد: دیدار با مراجع و علما از برنامه‌های جانبی این جشنواره برای شرکت کنندگان و هیئت اجرایی جشنواره است.

دبیر سومین جشنواره فیلم حوزه اشراق با اشاره به اینکه تمامی بخش‌های جشنواره در دو گروه طلاب هنرمند و عموم هنرمندان برگزار می‌شود، بیان کرد: نشست‌های تخصصی در جشنواره با موضوع کلی روحانیت و سینما و نقد و پژوهش در عرصه سینما و رسانه برگزار می‌شود.

بنکدار با اشاره به اینکه هیئت داوران هر بخش با شرکت کنندگان دیدار دارند که ارزیابی خود را بیان کنند، اضافه کرد: هدف ما از برگزاری جشنواره فیلم حوزه ارتقای سطح تخصصی، فنی و هنری طلاب هنرمند و همچنین سایر فعالان عرصه سینمای روحانیت و سینمای دینی است.

محورهای موضوعی و بخش‌های مختلف سومین جشنواره فیلم اشراق

وی ادامه داد: تبلیغ دین و معرفی الگوهای تبلیغی‏، وضعیت علم و اندیشه در حوزه دانشگاه، سبک زندگی ایرانی اسلامی، اسوه‌های علم‏، اندیشه، اخلاق، جهاد و شهادت‏، توسعه تجربه‌های معنوی، بازنمایی مطلوب آئین‌ها و مناسک دینی مذهبی، جایگاه روحانیت و حوزه‌های علوم دینی در زندگی فرهنگی - اجتماعی اقتصادی مردم، نقد و معرفی جریان‌های انحرافی و تکفیری، معرفی الگو‌ها و شیوه‌های تبلیغی و انقلاب اسلامی و ارزش‌های سیاسی و اجتماعی از محورهای موضوعی سومین جشنواره فیلم حوزوی است.

دبیر سومین جشنواره فیلم حوزه اشراق با اشاره به اینکه جشنواره شامل دو بخش رقابتی و غیر رقابتی است، اضافه کرد: فیلم کوتاه داستانی و تله فیلم، فیلم مستند کوتاه، بلند‏ پویا نمایی، نماهنگ، مجموعه‌های مستند تلویزیونی، فیلمنامه، نقد، پژوهش، پایان نامه، کتاب و مقاله «ویژه طلاب» از بخش‌های رقابتی سومین جشنواره فیلم حوزه است.

بنکدار گفت: بخش غیر رقابتی جشنواره شامل سینمای حرفه‌ای ایران، مشاور مذهبی در سینما و رسانه، کار‌شناس مذهبی برنامه‌های گفتگو محور است که دبیرخانه جشنواره بر‌ترین‌ها را از میان فیلم‌های سینمایی و حرفه‌ای و کارشناسانی که به طور شاخص به گفتمان سازی تبلیغ دین پرداخته‌اند، معرفی می‌کند.

وی در پایان گفت: علاقمندان عرصه رسانه می‌توانند آثار خود را تا ۱۵ آبان ماه به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند‏ و اختتامیه و آیین اهدای جوایز ۲۸ آذرماه برگزار می‌شود.