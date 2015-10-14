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۲۲ مهر ۱۳۹۴، ۱۲:۱۸

مراسم عزاداری هیئت عاشقان ثارالله(ع) شیراز از فردا آغاز می‌شود

مراسم عزاداری هیئت عاشقان ثارالله(ع) شیراز از فردا آغاز می‌شود

شیراز - هیئت عاشقان ثارالله (رزمندگان اسلام) مراسم های عزاداری ایام محرم را از فردا در شیراز آغاز می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول هیئت عاشقان ثارالله(ع) ظهر چهارشنبه در نشست خبری اعلام برنامه‌های هیئت عاشقان ثارالله(ع)، گفت: این هیئت هرساله برنامه‌ها و مراسمات مختلفی در ایام ماه‌های محرم و صفر در شیراز برگزار می‌کند که در سال جاری این مراسم از فردا شب آغاز می‌شود.

محسن متقی پیشه تصریح کرد: جلسه هماهنگی این هیئت از دو هفته پیش برگزار شد و تمام برنامه‌ریزی‌های لازم در راستای برگزاری کامل مراسمات انجام‌شده است.

وی افزود: خیمه‌گاه اول این هیئت در پارک ابوذر قرار دارد که پس از برگزاری نماز مغرب و عشا زنجیرزنان به سمت حرم مطهر حرکت خواهد کرد و پس از انجام مراسم به سمت خیمه‌گاه دوم و انجام عزاداری سینه‌زنی راهی خواهد شد.

مسئول هیئت عاشقان ثارالله(ع) تصریح کرد: طبق پیش‌بینی انجام‌شده بیش از یک هزار و ۵۰۰ دست غذا در خیمه‌گاه دوم توزیع می‌شود.

متقی پیشه در خصوص سخنرانان این هیئت نیز، گفت: حجت‌الاسلام احمد نژاد از استان مازندران در هیئت عاشقان و همچنین رضا رودکی، حجت‌الاسلام حدائق و... در مراسم شیرخوارگان حسینی حضور خواهند داشت.

وی تأکید کرد: هیئت عاشقان ثارالله(ع) صبح جمعه نیز همایش شیرخوارگان حسینی را برگزار خواهد کرد.

مسئول هیئت عاشقان ثارالله(ع) ادامه داد: در تاریخ شش محرم نیز هزار دانش‌آموز در حرم مطهر شاه‌چراغ(ع) مراسم عزاداری را برگزار خواهند کرد.

متقی پیشه تأکید کرد: در تمامی شب‌های دهه اول محرم مراسمات مخصوص مناسبی توسط این هیئت برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2940653

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