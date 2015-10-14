به گزارش خبرنگار مهر، مسئول هیئت عاشقان ثارالله(ع) ظهر چهارشنبه در نشست خبری اعلام برنامههای هیئت عاشقان ثارالله(ع)، گفت: این هیئت هرساله برنامهها و مراسمات مختلفی در ایام ماههای محرم و صفر در شیراز برگزار میکند که در سال جاری این مراسم از فردا شب آغاز میشود.
محسن متقی پیشه تصریح کرد: جلسه هماهنگی این هیئت از دو هفته پیش برگزار شد و تمام برنامهریزیهای لازم در راستای برگزاری کامل مراسمات انجامشده است.
وی افزود: خیمهگاه اول این هیئت در پارک ابوذر قرار دارد که پس از برگزاری نماز مغرب و عشا زنجیرزنان به سمت حرم مطهر حرکت خواهد کرد و پس از انجام مراسم به سمت خیمهگاه دوم و انجام عزاداری سینهزنی راهی خواهد شد.
مسئول هیئت عاشقان ثارالله(ع) تصریح کرد: طبق پیشبینی انجامشده بیش از یک هزار و ۵۰۰ دست غذا در خیمهگاه دوم توزیع میشود.
متقی پیشه در خصوص سخنرانان این هیئت نیز، گفت: حجتالاسلام احمد نژاد از استان مازندران در هیئت عاشقان و همچنین رضا رودکی، حجتالاسلام حدائق و... در مراسم شیرخوارگان حسینی حضور خواهند داشت.
وی تأکید کرد: هیئت عاشقان ثارالله(ع) صبح جمعه نیز همایش شیرخوارگان حسینی را برگزار خواهد کرد.
مسئول هیئت عاشقان ثارالله(ع) ادامه داد: در تاریخ شش محرم نیز هزار دانشآموز در حرم مطهر شاهچراغ(ع) مراسم عزاداری را برگزار خواهند کرد.
متقی پیشه تأکید کرد: در تمامی شبهای دهه اول محرم مراسمات مخصوص مناسبی توسط این هیئت برگزار خواهد شد.
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