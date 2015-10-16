توصیه های زیست محیطی به هیئت های عزاداری/استفاده از ظروف گیاهی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی گلمکانی درباره نظارت بر عملكرد هيئت های مذهبي در راستاي عدم استفاده از ظروف پلاستيكي در ایام سوگواری ماه محرم گفت: توصیه می کنیم شهروندان از ظروف یکبار مصرف تولیدشده در کارخانه های استاندارد و عرضه شده در فروشگاه های معتبر استفاده کنند.

وی در خصوص توصيه هاي زیست محيط براي حفظ سلامت عزاداران حسيني در ایام محرم ادامه داد: هر ساله با فرا رسيدن ايام محرم و صفر حجم زیادی از نذورات در ظروف پلاستيكي و يكبار مصرف در مساجد، هيات ها و تكاياي مذهبي در سطح شهر تهران توزيع مي شوند. با توجه به اينكه تماس اين ظروف با غذاي گرم‌ و چرب، خاصيت اسيدي ايجاد کرده و مواد بسيار خطرناكي تولید مي کند، این ظروف اكثرا سرطان زا بوده و تهديدي براي سلامت شهروندان محسوب مي شود، پس توصیه می شود شهروندان از ظروف یکبار مصرف با منشا گیاهی استفاده کنند.

گلمکانی با بیان اینکه شهروندان در توزيع چاي، شير داغ و يا هر نوع نوشيدني ديگر از ليوان هاي يكبار مصرف كاغذي يا با پايه گياهي بهداشتي استفاده کنند، خاطر نشان کرد: با توجه به افزايش حجم آب گرفتگي هاي معابر در ايام سوگواري محرم به دليل تخليه ظروف در انهار و معابر لازم است هيات ها، مساجد و تكايا نسبت به جمع آوري ظروف استفاده شده اقدام کنند.

وی با بیان اینکه در محل توزيع نذورات مخازن جمع آوري پسماند تعبيه شده گفت: شهروندان از رها نمودن ظروف در محل خودداري کنند. ضمن اینکه ضروری است مسئولان هیات ها و تکایا در جمع آوري اين ظروف در محل توزيع، نظارت لازم را اعمال کنند.

رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با اشاره به برگزاري جلسات هم انديشي با ائمه جماعات مساجد در خصوص کنترل مسایل مربوط به حفظ محيط زيست و مضرات استفاده ظروف پلاستيكي یادآور شد: در جلسات و سخنراني هاي مساجد انتقال مفاهيم كاربردي به عزاداران حسيني لازم است.

وی ادامه داد: نظارت بر هيات های مذهبي و توزيع سطل هاي آبي رنگ ويژه پسماندهای خشک در هيات ها، تكايا و مساجد فاقد مخزن هاي جمع آوري زباله و همچنین لايروبي انهار اطراف تكايا، هيات های مذهبي و مساجد در سه نوبت صبح، ظهر و شب در دستور کار قرار گرفته است.

گلمکانی با تاکید بر اینکه دستور‌العمل های ارسالی به مساجد و تکایا توانسته در مراسم عزاداري سالار شهيدان جهت حفظ محيط زيست شهري، بهداشت و سلامت شهروندان گام هاي موثري بردارد، اضافه کرد: اقدامات اجرايي درباره مدیریت بهینه پسماندهای خشک و تر در اطراف هیات ها، مساجد، تکایا و همچنین اقدامات آموزشی و فرهنگی و اطلاع رساني در خصوص کاهش مصرف و مضرات بهداشتی و زیست ‌محیطی ظروف پلاستيكي از موضوعاتی است که در این ایام مدنظر قرار گرفته شده است.

وی با بیان اینکه دير تجزيه شدن ظروف پلاستيكي و عدم تفكيك مناسب پسماندهاي ناشي از اين ظروف و تخليه شدن اين ظروف در انهار و به تبع آن آبگرفتگي معابر، خسارات جبران ناپذيري به سلامت شهروندان و وضعیت بهداشت و محيط زيست شهري وارد مي کند، افزود: به همین منظور ستاد محيط زيست و توسعه پايدار شهرداری تهران به منظور حفظ محيط زيست شهري و سلامت شهروندان، توصيه نامه هاي زيست محيطي-بهداشتي در اين زمينه تهيه و به مناطق ۲۲ گانه جهت اجرا ابلاغ کرده که بررسی انجام آن توسط مساجد و تکیه ها نظارت می شود.

رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با اشاره به نظارت بر عملكرد هيات های مذهبي در راستاي عدم استفاده از ظروف پلاستيكي خاطر نشان کرد: اطلاع رساني نصب بنرهاي پارچه اي و پرهيز از نصب بنرهاي پلاستيكي در محل با محوريت آگاه سازي و اطلاع رساني با بهره گيري از آيات و احاديث در حوزه توجه به محیط زیست و پيام هاي علمي به تمامی مناطق ۲۲ گانه ابلاغ شده است.

گلمکانی با تاکید بر ضرورت توزيع كيسه هايی با پايه گياهي و تجزيه پذير، افزود: توصیه می شود شهروندان ظروف یکبار مصرف را از کارخانه های معتبر و فروشگاه های بزرگ که دارای علامت استاندارد هستند، خریداری کنند.

وی با اشاره به اقدامات آموزشی و فرهنگی و اطلاع رساني در خصوص حفاظت از محیط زیست شهری اظهار کرد: برگزاری کلاس های آموزشی جهت مسئولان مساجد، تكايا و هيات های مذهبي درخصوص مضرات استفاده از ظروف‌يكبار مصرف پلاستيكي، رعايت مسایل زيست محيطي و ارایه دستورالعمل آموزش محيط زيست از مسایلی است که قبل از آغاز ماه محرم انجام شده است