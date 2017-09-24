به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی، پرویز آرامنش مدیرکل حفاظت محیط زیست استان و دبیر کارگروه مدیریت پسماند خراسان جنوبی گفت: با توجه به نزدیک شدن به ایام محرم و اینکه یکی از سنت های پسندیده مذهبی در این ایام، اطعام نیازمندان و پذیرایی از عزاداران حسینی است، متاسفانه به دلیل استفاده از ظروف یک بار مصرف و تجمع زباله، آسیبهای جدی به محیط زیست وارد می شود لذا به شهروندان گرامی و عزاداران عزیز توصیه می کنیم ضمن استفاده از ظروف یکبار مصرف گیاهی و کاغذی نسبت به جمع آوری و مدیریت پسماندهای تولیدی توجه ویژه داشته باشند.

وی در خصوص توصیه های زیست محیطی برای حفظ سلامت عزاداران حسینی در ایام محرم اظهار داشت : هر ساله با فرا رسیدن ایام محرم و صفر حجم زیادی از نذورات در ظروف پلاستیکی و یکبار مصرف در مساجد، هیات ها و تکایای مذهبی در سطح استان توزیع می شوند. با توجه به اینکه تماس این ظروف با غذای گرم‌ و چرب، خاصیت اسیدی ایجاد کرده و مواد بسیار خطرناکی تولید می کند و تهدیدی برای سلامت شهروندان محسوب می شود، لذا توصیه می شود شهروندان از ظروف یکبار مصرف با منشا گیاهی استفاده کنند.

آرامنش با بیان اینکه شهروندان در توزیع چای، شیر داغ و یا هر نوع نوشیدنی دیگر از لیوان های یکبار مصرف کاغذی یا با پایه گیاهی بهداشتی استفاده کنند، خاطر نشان کرد: ضرورت دارد تا پس از توزیع و مصرف نذورات، هیات ها، مساجد، تکایا با همکاری عموم شهروندان فهیم نسبت به جمع آوری ظروف استفاده شده اقدام کنند. وی گفت: شهروندان از رها نمودن ظروف در محل خودداری کنند.

ضمن اینکه ضروری است مسئولان هیات ها و تکایا در جمع آوری این ظروف در محل توزیع، نظارت لازم را اعمال کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان نیز از ائمه جماعات مساجد خواست تا در جلسات و سخنرانی های مساجد در انتقال مفاهیم کاربردی محیط زیستی به عزاداران حسینی تلاش کنند.