راهپیمایی همبستگی با فلسطین در مقابل سفارت رژیم صهیونیستی در لندن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دموتکس، کمپین همبستگی با مردم فلسطین امروز با برگزاری یک راهپیمایی در مقابل سفارت رژیم صهیونیستی در لندن اعتراض خود را پیرامون ادامه اشغالگری ها و نقض قوانین بین المللی توسط این رژیم در سرزمین های اشغالی اعلام کردند.

در این کمپین شمار زیادی از طرفداران حقوق فلسطینیان از تمامی ادیان و احزاب سیاسی با تجمع در برابر سفارت رژیم اشغالگر قدس در لندن، بر حمایت از مردم فلسطین و لزوم اقدام فوری در برابر جنایت های این رژیم تأکید کردند.

این در حالیست که فلسطینیان ساکن نوار غزه امروز شنبه در منطقه «الشجاعیه» واقع در شرق غزه تظاهرات ضد صهیونیستی برگزار کردند. این تظاهرات با هدف ابراز همبستگی با فلسطینیان ساکن کرانه باختری و قدس اشغالی برگزار شد. شاهدان عینی اعلام کردند که نظامیان رژیم صهیونیستی به وسیله گلوله های پلاستیکی و گازهای اشک آور شرکت کنندگان در این تظاهرات را هدف قرار دادند.

از سوی دیگر، درگیری ها میان فلسطینیان و نظامیان رژیم صهیونیستی در نقاط مختلف قدس اشغالی و کرانه باختری همچنان ادامه دارد.

گفتنی است، موج انتفاضه فلسطینی ها از کرانه باختری و در اعتراض به هتک حرمت روزانه صهیونیست ها به مسجدالاقصی در بیت المقدس آغاز شد و پس از چند روز دامنه آن به نوارغزه و اراضی اشغالی ۱۹۴۸ کشیده شده است.

علل وقوع دور جدید درگیریهای شدید میان فلسطینیان و نظامیان رژیم صهیونیستی را می توان به دو عامل مستقیم و غیر مستقیم تقسیم کرد. عامل مستقیم اقدام «اوری اوریل» وزیر امور شهرک سازی رژیم صهیونیستی در هتک حرمت به مسجدالاقصی در آغاز ماه جاری میلادی بود. این وزیر صهیونیست به همراه شماری از شهرک نشینیان با حمایت کامل نظامیان این رژیم در اقدامی هتاکانه با هدف تحریک فلسطینیان وارد صحن های مسجدالاقصی شد. به دنبال مقاومت فلسطینیان موجود در مسجدالاقصی، نظامیان صهیونیست به منظور متفرق ساختن آنها به زور و خشونت متوسل شدند؛ عاملی که موجب تشدید درگیریها و کشیده شدن آن به نقاط مختلف سرزمین های اشغالی شد.

اما عامل غیر مستقیم، سیاست های سرکوبگرانه رژیم صهیونیستی تحت زعامت بنیامین نتیاهو علیه ملت فلسطین است؛ اقداماتی که به ویژه در قدس اشغالی و کرانه باختری کاسه صبر فلسطینیان را لبریز کرده است؛ شهرک‌سازی‌ها در سرزمین های اشغالی همچنان ادامه دارند، املاک فلسطینیان همچنان مصادره و منازلشان تخریب می شوند و بازداشت های غیر موجه نیز همچنان ادامه دارد. علاوه بر آنچه که گفته شد، مردم فلسطین همچنان داغ جنایت های وحشیانه صهیونیست ها علیه همنوعان خود در نوار غزه در جنگ اخیر را بر سینه خود حس می کنند. این عوامل که ناشی از خشم انباشته شده ملت فلسطین علیه صهیونیستها است، دست به دست هم داد تا امروز هراس از وقوع انتفاضه سوم در سرزمین های اشغالی، لرزه به اندام این رژیم اشغالگر بیاندازد.