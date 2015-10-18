سونامی «اشتغال خانوادگی» در بازار کار/کسری واقعی درآمدها چقدراست؟

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان کارگری کشور می گویند با وجود کاهش سرعت افزایش شکاف بین درآمدها و هزینه های خانوار، افت قدرت خرید جامعه کارگری و شاغلان با درآمد متوسط جامعه ادامه دارد و از این بابت شاغلان با مسئله کسری درآمدها و چالش تنظیم آن با هزینه های خانوار مواجه هستند.

کارشناسان بازار کار مرتبا پیرامون این مسئله سخن می گویند که حقوق و دستمزد نیروی کار در ایران در پی سیاست‌های نادرست دولت‌ها پایین مانده و این موضوع باعث به وجود آمدن مسائل معیشتی برای جامعه حقوق بگیر ایران شده است.

سال‌های زیادی است که نمایندگان کارگران تلاش می کنند تا از طریق شورای عالی کار مسئله حقوق و دستمزد افراد را متناسب با وضعیت هزینه ها و رشد قیمت‌ها در کشور ساماندهی کنند اما از دوران‌های گذشته بنا به دلایلی مانند دوران جنگ، مصلحت اندیشی های دولت‌ها، اجرای هدفمندی یارانه ها و موضوعاتی از این دست؛ به چالش حقوقی نیروی کار کشور پرداخته نشده است.

رواج چندشغلگی و اشتغال خانوادگی

هرچند در حال حاضر بسیاری از کشورها مشکلاتی را در وضعیت حقوق و دستمزد و اشتغال نیروهای کار خود دارند اما در ایران روند اصلاح کاستی های گذشته بسیار کُند صورت گرفته و یا در برخی سال‌ها اصلا پیشرفت جدیدی در آن حاصل نمی شود.

با وجود اینکه مقامات دولت تدبیر و امید معتقدند در دو سال تعیین تکلیف دولت یازدهم در مسئله دستمزدها، عملکرد خوبی به دست آمده اما نتیجه چندانی در روند تقویتی معیشت و درآمد خانوارها و کارگران نداشته و چیزی به قدرت خرید جامعه شاغلان ایران افزوده نشده است.

هادی ابوی در گفتگو با مهر با تاکید بر وجود مسائل و دشواری های فراوان معیشتی برای کارگران، گفت: متاسفانه وجود این مسئله در بسیاری از خانواده ها باعث رواج پدیده چندشغلگی در بین افراد خانوار شده به این معنا که از یک خانواده بیش از یک نفر مجبور به اشتغال در بازار کار می شوند.

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: در واقع خانواده ها مجبور می شوند برای تامین هزینه های خود با بیش از یک نفر کار کنند و از این رو فرزندان نیز در مواردی وارد بازار کار می شوند و حتی برخی افراد نیز دارای بیشتر از یک شغل هستند.

هزینه خانوار از ۳ میلیون تومان گذشت

ابوی خاطرنشان کرد: متاسفانه هرچند اشتغال خانوادگی می تواند درآمد بیشتری را به همراه داشته باشد اما دارای آسیب‌هایی نیز است و باعث می شود تا خانواده ها مفهوم واقعی خود را از دست بدهند.

این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: وقتی دستمزد ضعیف است با پدیده های مختلفی مانند کودکان کار مواجه می شویم؛ از اینرو معیشت کارگران باید تامین شود. امسال متوسط ماهیانه هزینه خانوارها بیش از ۳ میلیون تومان است.

وی ادامه داد: برخی می گویند اگر اینطور است پس چگونه خانوارهای کارگری می توانند هزینه های زندگی خود را با درآمدهای پایین تامین کنند؟ که پاسخ همان چند شغله شدن افراد و یا چند شغلگی در خانواده ها است.