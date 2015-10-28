به گزارش خبرنگار مهر، رضا صفی خوانی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه طی امسال باید چند محصول خاص استان برند سازی شود اظهار داشت: یکی از بحث هایی که در لرستان مغفول مانده بحث برند سازی محصولات استان است.

وی بحث برند سازی را از اولویت های اصلی برنامه های سازمان صنعت، معدن و تجارت استان طی سال های آینده خواند و بیان داشت: بسیاری از صنایع لرستان قابلیت برندسازی را دارند ولی تا کنون نتوانسته ایم این محصولات را معرفی کنیم به طوریکه در حال حاضر حتی یک برند معتبر جهانی در لرستان وجود ندارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با بیان اینکه سنگ گوهره و سنگ چینی ازنا و همچنین فرش لری را می توان به عنوان برندهای استان در بازارهای جهانی مطرح کرد افزود: یکی از ظرفیت های قابل قبول استان فرش لری است ولی به دلیل اینکه سیاست خوبی در ارتباط با آن دنبال نشده است نقشه های اصیل ما را استان های همجوار غصب کرده اند.

صفی خوانی ادامه داد: هم اکنون شاهد هستیم فرش لری از طریق استان های دیگر صادر می شود به عنوان مثال فرش هایی که در لرستان تولید می شوند به شیراز فرستاده شده و با عنوان فرش گبه شیراز صادر می شوند.

وی به اقدامات صورت گرفته برای برند سازی فرش لری اشاره کرد و گفت: برای برند سازی این محصول در گام اول در حال شناسایی و ثبت نقشه های اصیل لری هستیم و در گام بعدی کارگاه های رنگرزی گیاهی شکل خواهند گرفت.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان یادآور شد: معتقدیم یکی از برندهایی که تا پایان امسال می توان روی آن کار کرد فرش لری استان است.