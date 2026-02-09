انجام ۴۰۰ هزار بازرسی از فرآورده های سلامت محور

به گزارش خبرگزار مهر به نقل از ایفدنا، رضا اکبرزاده، با بیان اینکه فرآورده‌های سلامت‌محور به‌طور مستقیم با سلامت جامعه در ارتباط هستند، اظهار داشت: هرگونه خطا در تولید، توزیع یا عرضه این محصولات می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد، از این رو نظارت مستمر و هدفمند در سطح عرضه با جدیت دنبال می‌شود.

وی افزود: معاونت‌های غذا و داروی ۶۴ دانشگاه علوم پزشکی به‌صورت منظم مراکز عرضه را پایش می‌کنند و در صورت مشاهده تخلف، ضمن تشکیل پرونده، دستور جمع‌آوری فرآورده‌های غیرمجاز یا نامنطبق صادر می‌شود.

رئیس اداره بازرسی سازمان غذا و دارو گفت: در بهار ۱۴۰۴ مجموعاً ۷۰ هزار و ۱۶۸ مورد بازرسی انجام شد که از این تعداد ۷ هزار و ۷۳۱ مورد مربوط به فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی بود. در تابستان امسال نیز ۳۲۷ هزار و ۱۱۱ مورد بازرسی ثبت شد که ۵ هزار و ۳۶۲ مورد آن به حوزه آرایشی و بهداشتی اختصاص داشت.

اکبرزاده ادامه داد: در مجموع نیمه نخست سال حدود ۴۰۰ هزار بازرسی در حوزه فرآورده‌های سلامت‌محور انجام شده است. همچنین در سال ۱۴۰۳ نیز ۲۱۲ هزار و ۲۷۱ مورد بازرسی ثبت شد که ۳۳ هزار و ۸۲۷ مورد آن مربوط به فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی بوده است.

وی از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه فرآورده مشکوک، غیرمجاز یا تقلبی، موضوع را به معاونت‌های غذا و داروی محل سکونت خود اطلاع دهند تا اقدامات قانونی در سریع‌ترین زمان انجام شود و چرخه عرضه از اقلام غیرمجاز پاکسازی شود.