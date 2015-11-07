نابینایان کشور امکانات ورزشی ندارند

محمدرضا مظلومی در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه مجمع انتخاباتی ریاست هیئت ورزش های نابینایان و کم بینایان گلستان اظهار کرد: فدراسیون ورزش های نابینایان و کم بینایان هیچ مکان اختصاصی برای ورزشکارانش ندارد، در صورتی که این افراد مشکلات خاصی دارند و باید توجه ویژه ای به آنها شود.

وی افزود: مشکلات افراد معلول به جامعه نیز مربوط می شود و همه ما وظیفه داریم تا مشکلات آنها را حل کنیم.

وی در خصوص رشته های فعال در فدراسیون ورزش های نابینایان و کم بینایان گفت: در بخش آقایان رشته های گلبال، دوومیدانی، وزنه برداری، شطرنج، جودو، شنا، فوتبال پنج نفره و دوچرخه سواری و در بخش بانوان رشته های دوومیدانی، شنا، شطرنج و گلبال فعالیت می کنند.

رئیس فدراسیون ورزش های نابینایان و کم بینایان در خصوص کسب سهمیه پارالمپیک توسط ورزشکاران نابینا یادآور شد: تیم فوتبال پنج نفره موفق به کسب سهمیه پارالمپیک ریودوژانیرو شده و در دوومیدانی و جودو نیز هر کدام سه سهمیه کسب کرده ایم.

مظلومی تصریح کرد: تیم ملی گلبال مردان برای حضور در بازی های آسیایی پاسفیک که از یکشنبه ۱۷ آبان آغاز می شود راهی هانگژو چین شده تا شانسش را برای کسب سهمیه پارالمپیک امتحان کند.

وی ادامه داد: تیم شنا نیز برای کسب سهمیه پارالمپیک از ۹ تا ۱۶ آذر در مسابقات جهانی لهستان با حریفانش رقابت خواهد کرد.

گفتنی است؛ مجمع انتخاباتی ریاست هیئت ورزش های نابینایان و کم بینایان استان گلستان ظهر شنبه با حضور رئیس فدراسیون برگزار و رقیه رحمانی به مدت چهار سال به عنوان رئیس این هیئت انتخاب شد.