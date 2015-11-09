به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت حدود پنج ماه از آغاز اجرای طرح آزادسازی قیمت بنزین و عرضه این فرآورده پرطرفدار نفتی با قیمت یکهزار تومان، عرضه کارتی بنزین منجر به دردسرهای جدیدی در پمپ بنزین‌ها شده است.

ماجرا از این قرار است که به دنبال ضرب الاجل دولت مبنی بر ابطال سهمیه‌های بنزین ۷۰۰ تومانی باقیمانده در کارت‌های سوخت و توقف تخصیص سهمیه‌های بنزین ماهانه، اکثر خودروسواران سهمیه بنزین ۷۰۰ تومانی موجود در کارت‌های سوخت خود را مصرف کرده اند.

براساس آخرین گزارش رسمی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، تا اواسط آبان ماه سال جاری ذخیره بنزین ۷۰۰ تومانی موجود در کارت‌ها به کمتر از ۴۸۰ میلیون لیتر رسیده است و پیش بینی می‌شود تا اول آذر بخش عمده‌ای از این سهمیه بنزین مورد استفاده قرار بگیرد.

ناصر سجادی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اخیرا در گفتگو با مهر با بیان اینکه دوره مصرف بنزین ۷۰۰ تومانی تمدید نخواهد شد، گفته است: از اول آذر ماه عرضه بنزین در سراسر کشور رسما تک نرخی خواهد شد.

در این بین با به پایان رسیدن سهمیه‌های ۷۰۰ تومانی اکثر کارت‌های هوشمند بنزین توسط مردم در منازل نگهداری می شوند و عملا بخش عمده ای از خودروسواران برای خرید بنزین به جای استفاده از کارت هوشمند بنزین شخصی از کارت سوخت جایگاهداران استفاده می‌کنند.

در همین حال، برخی از خودروسواران اعتقاد دارند که با توجه به آزادسازی قیمت بنزین دیگر نیازی به عرضه کارتی بنزین نیست و دولت باید هر چه سریع تر عرضه کارتی بنزین در جایگاه‌های سوخت را متوقف کند، زیرا این موضوع مشکلاتی همچون افزایش زمان سوخت گیری را به جایگاه ها تحمیل می کند.

بیژن حاج محمدرضا رئیس انجمن جایگاهداران سوخت هم اخیرا در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت استفاده از کارت‌های بنزین توسط مردم پس از آزادسازی قیمت‌ها، گفته است: هم اکنون با آزادسازی قیمت‌ها، مردم کمتر تمایل به استفاده از کارت هوشمند سوخت شخصی خود برای خرید بنزین در جایگاه‌ها دارند.

بنزین گران جریمه خرید با کارت جایگاه‌دار

البته اخبار و آمارهای دیگری مبنی بر بی رغبتی مردم نسبت به استفاده از کارت‌های شخصی به منظور خرید بنزین در جایگاه‌ها وجود دارد به طوری که پس از گم شدن کارت‌های بنزین دیگر همچون سابق مردم به دنبال صدور کارت سوخت المثنی نیستند.

سیدمحسن روحانی رئیس سامانه هوشمند سوخت در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اخیرا با بیان اینکه مردم دیگر انگیزه‌ای برای گرفتن کارت المثنی ندارند، تاکید کرده است: در طول چند ماه گذشته صدور کارت المثنی بنزین کاهشی ۴۰ درصدی داشته است.

این مقام مسئول همچنین با بیان اینکه اخیرا پیشنهادی ارائه شده مینب بر انکه رانندگانی که کارت سوخت نداشته باشند باید مبلغ بیشتری برای خرید بنزین پرداخت کنند، اظهار کرده است: اجرای این طرح پیشنهادی باعث بالا رفتن انگیزه در بین مردم می‌شود که البته هنوز جمع‌بندی کامل حاصل نشده و سایر روش‌ها هم در حال بررسی است.

حال از دولت خبر می‌رسد وزارت نفت با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز طرحی در دست بررسی دارد که در صورت تصویب نهایی، مردم ترغیب می‌شوند از کارت سوخت خودروی خود استفاده کنند.

در این طرح پیش بینی شده است که مردم در صورت استفاده از کارت سوخت جایگاهداران باید مبلغی بیشتر از ۱۰۰۰ تومان بپردازند. برهمین اساس، دارندگان خودرو مجبور خواهند شد که از کارت سوخت خودروی خود به میزان لازم استفاده کنند و تنها برای مصارف اضطراری به سمت استفاده از کارت سوخت جایگاه‌داران بروند.