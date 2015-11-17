۱۵۳ موافقت نامه تولید پراکنده برق در استان قزوین صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید بهادیوند چگینی روز سه شنبه در چهارهمین همایش بهره برداری شرکت های توزیع نیروی برق منطقه شمال غرب کشور که با حضور مقیمی مدیرکل دفتر نظارت بر توزیع شرکت توانیر در مجموعه ایرانیان برگزار شد اظهارداشت: درتولید پراکنده چهار هزار و ۷۲ مگاوات موافقت نامه صادر شده که ۲۸ پروژه با ظرفیت ۲۵۸ مگاوات احداث شده و ۱۷ قرارداد با ظرفیت ۱۲۲.۲۶ مگاوات هم مبادله شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تصریح کرد: حجم نیروگاههای در حال بهره برداری ۷۵ مگاوات و نیروگاههای اماده بهره برداری ۱۵.۸ مگاوات است.

۹۸ درصد روستاهای استان قزوین برق دار شده اند

چگینی یادآورشد: در حال حاضر ۹۸.۲ درصد روستاهای استان قزوین برقدار شده اند که ۱۰۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار تحت پوشش برق هستند و ۱۰۰ درصد خانوارهای شهری هم برق دارند.

وی اضافه کرد: تعداد فیدرهای فشار متوسط ۳۰۰ دستگاه است و در حال حاضر در استان قزوین تعداد ۵۴۲ هزار و ۶۰۵ مشترک برق داریم که میزان خطوط ۴۰۰ کیلوولت در استان ۱۲۵ کیلومتر و ۲۳۰ کیلوولت بالغ بر یک هزار و ۹۳ کیلومتر است.

وی یادآورشد: بیش از ۴۹ درصد مصرف برق استان در بخش صنعت، ۲۲ درصد در کشاورزی و ۲۰ درصد خانگی و ۱۰ درصد سایر بخش هاست که این شاخصه نشان می دهد بیشترین انرژی در استان در تولید بکار گرفته شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تصریح کرد: طول خطوط توزیع ۱۱ هزار و ۱۳۸ کیلومتر، تعداد پست های توزیع ۱۱ هزار و ۳۸ دستگاه، ظرفیت پست های توزیع یک هزار و ۷۹۵ و تعداد فیدرهای ۲۰ کیلوولت ۳۰۰ دستگاه است.

وی گفت: در ۵.۵ سال اخیر حدود ۸۰۴.۱۵ مگاوات پیک سایی در استان انجام شده که در غیر این صورت می بایست به همین مقدار به ظرفیت تولید اضافه می شد.