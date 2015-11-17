آغاز اجرای طرح خرید اعتباری کالا از هفته آینده

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا انصاری امروز در نشست خبری از آغاز طرح اجرای خرید اعتباری کالاهای بادوام با وام حداکثر ۱۰ میلیون تومانی از هفته آینده خبر داد و گفت: براساس اعلام دولت، این طرح از اواسط یا اواخر هفته آینده عملیاتی می‌شود.

رئیس شورای صنایع گاز و لوازم خانگی افزود: در فاز اول اجرای این طرح، کارمندان دولت و بازنشستگان کارت اعتباری خرید کالا تا سقف ۱۰ میلیون تومان را دریافت خواهند کرد و دولت البته وعده داده تا در فاز‌های بعدی نسبت به مشارکت تعداد بیشتری از مردم در این طرح را اقدام کند.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون دستگاه‌های کد فروشگاهی برای پذیرش کارت‌های اعتباری خرید کالا در حال بروزرسانی هستند تا هر دارنده کارت بتواند کالای مورد نظر خود را از فروشگاه‌های معتبر تهیه کند.

به گفته انصاری، تعداد کالاهای این طرح از تنوع بالایی برخوردار هستند و دامنه انتخاب مشتریان به هیچ عنوان محدود نیست و هر مشتری می‌تواند در چارچوب برندها و کالاهایی که در طرح مشخص شده، نسبت به استفاده از اعتبار کارت خود اقدام کنند.

رئیس شورای صنایع گاز و لوازم خانگی خاطرنشان کرد: مدت زمان اجرای این طرح ۶ ماهه و با سود ۱۲ درصدی برای دارنده کارت در استفاده از تسهیلات، برنامه‌ریزی شده است و پیش‌بینی می‌شود در این طرح بیش از ۱۰ میلیون نفر از کارت‌های اعتباری برای خرید کالاهای بادوام استفاده کنند.

وی در ادامه از بخشنامه صادره از سوی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به دستگاه‌های اجرایی در هفدهم آبان ماه خبر داد و گفت: براساس این بخشنامه، مشخص شده است که در قالب این طرح چه اقداماتی باید صورت گیرد اما جزئیات بیشتر آن را نمی‌توان اعلام کرد و باید فرصت داد در زمان مناسب دولت نسبت به اطلاع‌رسانی آنها اقدام کند.

رئیس شورای صنایع گاز و لوازم خانگی گفت: علت تاخیر در اجرای این طرح، طیف گسترده کالاها و متقاضیان برای حضور بوده و مرتب اسامی تولیدکنندگان و متقاضیان در حال بروزرسانی است و این اطلاعات به روز شده به بانک مرکزی انتقال یابد.

انصاری در ادامه از برگزاری پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی لوازم خانگی از ۶ تا ۹ آذرماه خبر داد و گفت: در این نمایشگاه ۳۴۰ شرکت داخلی و خارجی از ایتالیا، چک، آلمان، ترکیه، چین و فرانسه حضور دارند.

وی تصریح کرد: سال گذشته ۲.۵ میلیون دلار انواع تلویزیون، ۱.۱ میلیون دلار ظروف چینی، ۶۴.۶ میلیون دلار ظروف شیشه‌ای، ۱۸.۹ میلیون دلار ماشین‌ لباسشویی و ۶۱.۱ میلیون دلار یخچال و فریزر وارد کشور شده، ضمن اینکه تولیدات لوازم خانگی ایران بیش از ۷۵ درصد نیاز بازار داخلی را تامین کرده است.

انصاری، صنعت لوازم خانگی را یکی از صنایع شتاب‌دهنده به توسعه اقتصادی دانست و خاطرنشان کرد: لوازم خانگی برای صنایعی همچون فولاد، مس، آلومنیویم و پتروشیمی ارزش افزوده ایجاد می‌کند.

به گفته رئیس شورای صنایع گاز و لوازم خانگی، در سال نزدیک به ۲۵۰ میلیون دلار محصولات لوازم خانگی به عراق، افغانستان، آسیای میانه، اروپا و آفریقا صادر می‌شود در حالی که واردات ما یک میلیارد دلار است.

انصاری بر ضرورت توجه به مشتری در بازار لوازم خانگی تاکید کرد و گفت: در این بازار باید حرف مشتری را شنید، در غیر این صورت نباید انتظار رونق داشت.