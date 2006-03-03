امكان پذيرش دانشجويان ايراني خارج از كشور در دانشگاه پيام نور فراهم شد

به گزارش خبرگزاري مهر، مركز بين المللي دانشگاه پيام نور در حال حاضر از 40 كشور جهان داراي دانشجو در مقاطع تحصيلي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري است كه دانشجويان به صورت آموزش از راه دور و برون مرزي شاغل به تحصيل هستند.

دانشگاه پيام نور در راستاي توسعه فعاليت هاي بين المللي در مناطق آزاد تجاري و تعدادي از شهرهاي مركزي كشور، مراكز دانشگاهي خود را به مراكز بين المللي ارتقا جايگاه داده و پذيرش دانشجويان ايراني و خارجي در اين قبيل مراكز را نيز افزايش داده است.

دانشگاه پيام نور در حال حاضر در 270 شهر كشور داراي شعبه دانشگاهي است و در رشته هاي مختلف به پذيرش دانشجو مي پردازد.

در راستاي تحقق سياست هاي مهرورزي دولت و برنامه هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اين دانشگاه در كليه مقاطع تحصيلي پذيراي دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج از كشور بوده و با هماهنگي وزير علوم حاضر به انتقال كليه دانشجويان ايراني مقيم خارج از كشور در مراكز خود در كليه مقاطع تحصيلي در رشته هاي داير است.

در صورتيكه فرزندان ايرانيان مقيم خارج از كشور بخواهند در راستاي حفظ زبان فارسي و ارتقاي سطح تحصيلات تكميلي در رشته هاي تحصيلي اين دانشگاه تحصيل كنند، مركز برون مرزي اين دانشگاه آماده پذيرش آنان در حال حاضر به صورت دانشجوي نيمه حضوري و سپس به صورت دانشجوي مجازي خواهد بود.

دانشجويان دانشگاه پيام نور در بين دانشگاه هاي شهريه اي، كمترين شهريه ها را پرداخت مي كنند و دانشجويان ايراني مقيم خارج از كشور نيز در صورت انتقال به دانشگاه پيام نور، شهريه هاي به مراتب كمتري از دانشگاه هاي خارجي خواهند پرداخت.

داوطلبان مي توانند جهت اطلاع در مورد رشته هاي مختلف دانشگاه در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري و شرايط تحصيلي به صورت دانشجويي برون مرزي مي توانند با تلفن 22442041(مركز برون مرزي) تماس بگيرند.