به گزارش خبرگزاری مهر، گالری سهراب در ادامه نمایش آثار بزرگان هنر ایران به سراغ علیرضا اسپهبد رفته است و ۴۰ اثر او را در معرض دید علاقمندان به نمایش می گذارد.
در این نمایشگاه حدود ۲۵ اثر از سیاه مشق و باقی آثار از مجموعههای روی بوم و رنگی اسپهبد به نمایش درآمده است.
انسانهای ترسیده، زنان سفیدپوش مدهوش، جیغهای هولناک، کلاغها و درختهای نوستالژیک موضوعاتی هستند که در بیشتر نقاشیهای وی به آنها پرداخته شده است.
کیفیت کارهای اسپهبد بهگونهای است که از وقایع جاری اجتماعی الهام گرفته و در فرمهای فیگوراتیو آنها را عرضه کرده است. فضای کارهایش بیشتر سوررئالیسم با جنبه انسانی و واقعگرایی این فضاها است.
علیرضا اسپهبد آذرماه ۱۳۳۰ در تهران متولد شد. از کودکی ذوق نقاشی او را شاگرد استادی مانند جعفر رهنما ساختو بعد از آن در سن ۱۷ سالگی وارد دبیرستان هنرهای زیبای پسران تهران شد و در رشته نقاشی شروع به تحصیل کرد.
در سال ۱۳۵۰ از آن رشته فارغ التحصیل شد و در سال ۱۳۵۴ به دانشگاه هنرهای تزئینی رفت. وی همچنین دارای فوق لیسانس از دانشگاه گلد اسمیت انگلستان است.
حاصل سالها نقاشی، نمایشگاههای متعددی بودهاست که در ایران و خارج از ایران برگزار کرد. یکی از مشهورترین آثار اسپهبد طرح جلد ثابت مجموعه اشعار احمد شاملو بود. وی همچنین طراح مجله «کتاب جمعه» به سردبیری شاملو بود.
علیرضا اسپهبد، نقاش و گرافیست ایرانی در سال ۱۳۵۴ اولین نمایشگاه انفرادی خود را به نام «کلاغ ها» در نگارخانه سیحون در معرض دید علاقمندان قرار داد. این نقاش رازها، نشانهها و استعارهها در ۵ اسفند ۱۳۸۵ بر اثر عارضه قلبی چشم از جهان فرو بست.
این نمایشگاه در گالری سهراب به آدرس خیابان خرمشهر، خیابان شهید عربعلی، کوچه سوم، ضلع جنوب غربی میدان سوم نیلوفر، پلاک ۵ واحد ۱ ساعت ۱۶ تا ۲۰ روز جمعه ۶ آذرماه افتتاح شد و به مدت دو هفته در این گالری به نمایش درخواهد آمد.
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