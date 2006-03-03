مسئولان ژيمناستيك كشور از پتانسيلهاي موجود استفاده نمي كنند

عصر امروزمجموعه ورزشي آزادي شاهد برگزاري اولين رويداد سال 2006 در رشته ژيمناستيك خواهد بود. اما ميزباني اين جام ازنظربسياري ازمنتقدان هيچ سودي را براي ورزش كشور دربرنخواهد داشت.

فدراسيون ژيمناستيك دوسال گذشته را با حضور سرپرستان خود گذرانده است وحالا با حضور گهرخاني ميزباني جام جهاني رده B مردان را به فاصله اي كمتر ازدوهفته به جام جهاني رده A فرانسه درتهران برگزارخواهد كرد.

منتقدان ژيمناستيك معتقدند كه اين مسابقات در زمان ومكان مناسبي انجام نمي شود، چرا كه بسياري ازكشورهاي مطرح جهاني چون كره، چين، ژاپن، روسيه، اوكراين، آمريكا، ايتاليا، تايلند و... كه كشورهاي صاحب نامي در اين رشته هستند خود را خرج حضور درمسابقات درجه دو جهان نكرده اند.

كشورهاي فنلاند وهلند واتريش نيز بعنوان تنها كشورهاي اروپايي شركت كننده با يك نفر وفقط براي حضور درمسابقات آمده اند و اما ده تيم ديگرشركت كننده همگي ازتيمهايي چون ازبكستان، قطر، كويت، پاكستان، آذربايجان يعني كشورهاي همسايه ايران و تيمهاي منطقه غرب آسيا هستند كه تاكنون جايي را درمسابقات جهاني نداشته وميزباني ايران را غنيمتي براي خود فرض كرده اند. تيم هاي آمريكايي و آفريقايي نيز با وجود رايزني كميته مسابقات حضوري دراين ديدارها نخواهند داشت.

مسئولان فدراسيون ژيمناستيك ايران با اين تفاسيرچرا ميزباني اين مسابقات را تقبل كرده اند؟ مسابقاتي كه نه مدالي براي ورزشكاران ما دارد ونه حتي برگزاري آن به اندازه تماشايش تجربه اي را به ورزشكاران انتقال مي دهد؟

فدراسيون ژيمناستيك تنها بهانه خود را در ميزباني اين مسابقات حضورتماشاچيان عنوان كرده است و اين مي تواند تنها سرپوشي بر روي بسياري ازمشكلات موجود در اين فدراسيون باشد!

كارشناسان ژيمناستيك يكي از دلايل عدم استقبال كشورها را به اين مسابقات به مسئله داوري با قوانين جديد FIG فدراسيون جهاني ژيمناستيك ربط مي دهند. مسابقات رده بي مردان درتهران اولين مسابقه رسمي در سال 2006 است و اين در زماني است كه فقط دوماه از ابلاغ قوانين جديد اين فدراسيون به كشورها مي گذرد وهمين امر موجب شده تا تيم هاي خارجي از كشورهاي اروپايي كمتر از آن استقبال كنند.

فدراسيون ژيمناستيك ايران با انصراف بسياري از تيمهاي شركت كننده در مسابقات، شكست درخصوص انجام مسابقات با قوانين قديم جهاني و عدم انتخاب اعضا اصلي تيم ملي درتركيب نهايي تيم ايران شكست بزرگي را متحمل شده و براي جلوگيري ازبسياري از انتقادها انعكاس مستقيم و شفافي را از جديدترين رويداد جام جهاني بعمل نمي آورد.

و اما انتخاب ورزشكاران! شايد يكي از اشتباهات فدراسيون درچنين زماني انتخاب ورزشكاراني ازمقطع سني جوانان و نوجوانان درتركيب تيم ملي باشد. قرار است تيم ملي ايران را درمسابقات جام جهاني افرادي چون محمد رمضان پور از اردبيل، گائيني 15 ساله وهادي خنازي نژاد 16 ساله به همراه دو ورزشكار ازمازندران همراهي كنند.

اين انتخاب درحالي رخ داده است كه ما درتركيب تيم ملي بزرگسالان خود افرادي چون ماهان بارژنگ، سيامك يوسفي، حميد عزيزي، وحيد ايزدفر، سروش پولاديان؛ نائب قهرمان مسابقات غرب آسيا، عليرضا كاكاوند، كامبيز حاج محمدي از تبريز و حميد بابايي دارنده برنز مسابقات قطر وعلي عزيزي را داريم. مسلما درچنين زماني حضور باتجربه ها درمسابقات ارزش ديگري داشت وشايد پيش بيني فدراسيون كسب يك مدال بود نه شانس حضور درفينال!

مشكلات فدراسيون ژيمناستيك ايران ناشي از اختلافات خانوادگي دراين رشته است. مسئولان حاضر ازهمه پتانسيلهاي موجود خود استفاده نمي كنند وتصميمات كاملا بطورشخصي گرفته مي شود.