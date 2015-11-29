بانوی البرزی مسافر مسابقات جهانی تنیس روی میز شد

علیرضا حجازیان، رییس هیئت تنیس روی میز استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مسابقات انتخابی تیم ملی بزرگ‌سالان بانوان کشور برای حضور در مسابقات جهانی مالزی از ۴ آذرماه به مدت ۳ روز در تهران برگزار شد.

علیرضا حجازیان افزود: در این رقابت‌ها ۸ بانوی برتر ایران که ۴ نفر آن‌ها البرزی بودند به‌صورت دوره‌ای و در ۲ دور باهم به رقابت پرداختند.

وی ادامه داد: فاطمه جمالی فر، غزاله مولا طلب، مریم فرعی و النا تیتارنکو ۴ البرزی حاضر در این مرحله بودند که به مربیگری پروین شفیعی، نسرین محمد زاده و مینا کمال زارع در این رقابت‌ها حضور پیدا کردند.

رییس هیئت تنیس روی میز استان البرز تصریح کرد: در پایان دو دور رقابت میان ۸ نفر برتر کشور درنهایت غزاله مولا طلب در جای سوم قرار گرفت، تیتارنکو چهارم شد، مریم فرعی در جای هفتم قرار گرفت و فاطمه جمالی فر هشتم شد.

وی تصریح کرد: در خاتمه امتیازات مسابقات دسته برتر و ۲دور رقابت انتخابی تیم ملی جمع شد و غزاله مولا طلب بازیکن جوان البرزی موفق شد با قرار گرفتن در رتبه سوم به عضویت تیم ملی درآید.

حجازیان بابیان اینکه ۳بازیکن برتر این رقابت‌ها به‌صورت مستقیم در ترکیب تیم ملی قرار برای حضور در مسابقات جهانی قرار خواهند گرفت گفت: چگونگی انتخاب ۲ نفر دیگر نیز با نظر کمیته فنی و سرمربی تیم ملی مشخص خواهد شد.

وی در پایان افزود: حضور ۴ چهره برتر البرز در جمع ۸ مدعی حضور در تیم ملی نشان از جایگاه ویژه این استان در تنیس روی میز بانوان دارد و امیدوارم با تصمیم کادر فنی برای انتخاب نفر چهارم شاهد افزایش سهمیه البرز در تیم ملی اعزامی به مسابقات جهانی مالزی باشیم.