تيم ملي ايران با نفرات دوم خود در مسابقات حاضر شد / نارضايتي تيم هاي شركت كننده از تغيير قوانين مسابقات

به گزارش خبرگزاري"مهر" دراين دوره از مسابقات 13 كشورخارجي به همراه تيم ملي كشورمان دربخش انفرادي مسابقات خود را آغاز و تا پايان روز يكشنبه قهرمان هريك از 6 وسيله مشخص خواهد شد .

در زير حاشيه هايي از اين مسابقات را مي خوانيد :

* از مطرح ترين تيم هاي شركت كننده در اين دوره ازمسابقات مي توان به تيم هاي هلند، اتريش، اسلوني و ارمنستان اشاره كرد كه اين تيم ها چندي پيش درمسابقات جهاني استراليا نيز شركت داشتند .

*با وجود آنكه قرار بود مهندس علي آبادي درمراسم افتتاحيه شركت ونطق افتتاحيه را انجام دهد، پيام خوشامد و تبريك ايشان توسط مهندس قدمي معاون سازمان قرائت شد .

*طبق اعلام مسئولان برگزاركننده قراربود رقابتها در دو مرحله تيمي و انفرادي برگزار شود ولي بنا به دلايل نامعلومي مسابقات تنها بصورت انفرادي و در 6 وسيله برگزارخواهد شد .

*مسئولان فدراسيون ژيمناستيك پيش از اين اعلام كرده بودند مسابقات بر اساس قوانين سال 2005برگزارخواهد شد و مكاتبات انجام شده با كشورهاي شركت كننده بر اين اساس انجام شده بود و با وجود تاكيد بر انجام اين امر در جلسه فني داوران ، دو روز قبل از آغاز مسابقات به يكباره تصميم فدراسيون در اجراي مسابقات با قوانين جديد سال 2006 تغيير يافت كه اين امر موجب سردرگمي و نارضايتي تيم هاي شركت كننده در مسابقات جهاني را فراهم كرد .

*طولاني بودن و مامنظم بودن مراسم افتتاحيه اين مسابقات باعث خستگي تيم هاي شركت كننده گرديد .

*متاسفانه اسكوربورد هاي داوري در صحنه مسابقات و در حضور مهمانان نصب گرديد كه به علت عدم پيش بيني مشكلات احتمالي بدون استفاده باقي ماند .

*حضور تقريبا تمامي قهرمانان و مربيان تيم ملي و دست اندركاران ژيمناستيك بر روي سكوهاي تماشاگران كه مي توانستند به اقتدار تيم ملي در صحنه مسابقات و اجراي قوي رقابتها كمك كنند ، از نكات منفي مسابقات بود .

*مسئولان فدراسيون ژيمناستيك بنا به دلايل مامعلوم از نفرات تيم هاي دوم و سوم كشور به جاي نفرات اصلي تيم ملي در اين دوره از مسابقات استفاده كردند .

*با وجود آنكه سطح تيم هاي خارجي شركت كننده در اين مسابقات بصورتي بود كه با انتخاب نفرات اصلي شانس دريافت مدال در برخي از وسايل وجود داشت ، انتخاب نفرات دوم و سوم كشور بسيار عجيب بود .

*از برنامه هاي جانبي اين دوره از مسابقات مي توان به برگزاري مراسم سنتي و همچنين ايجاد بازارچه هاي فرهنگي اشاره كرد كه با استقبال اندك تماشاگران حاضر در سالن روبرو شد .

*با وجود اينكه سالن 12 هزار نفري آزادي مكان مناسبي براي برگزاري اين دوره از مسابقات بود ولي به علت دوري اين ورزشگاه از مركز شهر و نبود وسايل اياب و ذهاب ، مسابقات جهاني ژيمناستيك با عدم استقبال تماشاگران مواجه شد و تنها نزديك به 2 هزار نفر از اين مسابقات ديدن كردند .