کیانوش رستمی دهمین وزنه بردار برتر هیوستون/ لوچف بهترین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، لوچف که در آخرین شب مسابقات، رکوردهای دسته فوق سنگین جهان را در دوضرب و مجموع به نام خود تغییر داد، در رده بندی اعلام شده از سوی کمیته برگزاری مسابقات با ۴۸۲.۷۳ امتیاز در حالی عنوان بهترین وزنه بردار مسابقات جهانی ۲۰۱۵ را به دست آورد که جدی ترین رقیب او، لیجون چن از چین که اتفاقا او هم دو رکورد دوضرب و مجموع دسته ۶۲ کیلوگرم را ارتقا بخشیده بود، صاحب ۴۸۲.۲۱ امتیاز شد و با اختلاف ناچیزی نسبت به لوچف (۵۲ صدم امتیاز) در مکان دوم ایستاد.

در این رده بندی کیانوش رستمی، نماینده شایسته وزنه برداری ایران با کسب ۴۶۴.۱۹ امتیاز سینکلر (سیستم امتیازدهی فدراسیون جهانی) در رده دهم بهترین وزنه برداران مرد مسابقات جهانی هیوستون ایستاد.

رده بندی ۱۰ وزنه بردار برتر مسابقات جهانی هیوستون به شرح زیر است:

۱- الکسی لوچف از روسیه (دسته ۱۰۵+): ۴۸۲.۷۳ امتیاز

۲- لیجون چن از چین (دسته ۶۲): ۴۸۲.۲۱ امتیاز

۳- کیم آن گوک از کره شمالی (دسته ۶۲): ۴۷۵.۸۰ امتیاز

۴- یان اول چوم از کره شمالی (دسته ۵۶): ۴۷۲.۸۰ امتیاز

۵- نژاد رحیموف از قزاقستان (دسته ۷۷): ۴۷۲.۳۸ امتیاز

۶- جینگبیائو وو از چین (دسته ۵۶): ۴۷۱.۸۱ امتیاز

۷- کوانگ سونگ کیم از کره شمالی (دسته ۷۷): ۴۶۹.۲۸ امتیاز

۸- ژیانگ شی از چین (دسته ۶۹): ۴۶۸.۳۲ امتیاز

۹- آرتم اوکولوف از روسیه (دسته ۸۵): ۴۶۸:۲۷ امتیاز

۱۰- کیانوش رستمی از ایران (دسته ۸۵): ۴۶۴.۱۹ امتیاز