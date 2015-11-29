استخراج دی ان ای ظرف نیم ساعت با کیت نانویی

علیرضا بابا زاده، یکی از محققان شرکت دانش بنیان سازنده کیت های استخراج (DNA یا RNA ) از خون، گیاه و مواد غذایی به خبرنگار مهر گفت: جداسازی اسیدهای نوکلئیک DNA یا RNA یک مرحله مهم قبل از انجام آزمون های مولوکولی، بیوشیمیایی و تشخیصی است.

وی با بیان اینکه روش های مختلفی برای استخراج و تخلیص اسید های نوکلئیک از بافت های گیاهی، حیوانی و انسانی وجود دارد که به صورت کیت های استخراج DNA به بازار عرضه می شوند، افزود: در این شرکت موفق شدیم با فناوری نانو، کیت هایی را تولید کنیم که با اطمینان و بدون هیچگونه ترکیبات خطرناکی در اختیار آزمایشگاههای تحقیقاتی و پزشکی قرار بگیرد.

بابازاده اظهار داشت: کیت های زیادی وارد ایران می شوند که در آنها مواد شیمیایی خطرناکی وجود دارند ولی کیت هایی که در این شرکت تولید می شوند بدون مواد شیمیایی خطرناک هستند.

وی یادآور شد: معمولا استخراج DNA با کیت های وارداتی، به ۴ ساعت زمان نیاز دارند ولی با این کیت های تولیدی در این شرکت می توان در عرض نیم ساعت DNA را با خلوص بالا بدست آورد.

بابازداه با تاکید بر اینکه نمونه های داخلی کیتهای تشخیصی با تجهیزات برابر با ۲۰۰ هزار تومان است، افزود: کیت های وارداتی به تنهایی هزینه ای بالغ بر۴۰۰ هزار تومان دارند و این در حالی است که تجهیزاتی با این کیت ها ارائه نمی شود.

وی با اشاره به مزیت های این طرح گفت: عدم نیاز به سانتریفیوژ، خلوص بالای DNA استخراجی، ایمن بودن روش استخراج به دلیل عدم نیاز به ترکیبات شیمیایی از مزایای این کیت ها به شمار می روند.

وی افزود: این کیتها در کلیه مراکز پژوهی علوم زیستی (پزشکی، بیوتکنولوژی، کشاورزی،زیست شناسی، محیط زیست، صنایع غذایی و ...) پژوهشگاهها و مراکز دانشگاهی قابل کاربرد و استفاده هستند.