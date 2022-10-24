به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد توسعه فناوری نانو، در حال حاضر اغلب آزمایشگاه‌های کشور برای غربالگری و استخراج DNA و RNA از روش‌های زمان‌بر و پرهزینه استفاده می‌کنند.

امیر شیرعلی‌زاده دزفولی، مدیرعامل شرکت تولید کننده این کیت‌ها گفت: کیت‌های استخراج DNA و RNA ما ۷۰ درصد نسبت به کیت‌های خارجی ارزان‌تر بوده و با سرعت بالایی می‌تواند فرآیند استخراج را انجام دهد.

وی با بیان اینکه هیچ وابستگی به خارج از کشور برای تولید این محصولات نداریم، گفت: با استفاده از این کیت‌های نانویی مغناطیسی، زمان انجام آزمون از گرفتن نمونه تا ارائه نتایج به کمتر از سه ساعت کاهش یافته است.

وی افزود: این فناوری برای جداسازی انواع اسیدهای نوکلئیک ویروس‌های بیماری‌زا نظیر ایدز و آنفولانزا قابل استفاده است.

علی زاده ادامه داد: این شرکت انواع مختلفی از محصولات نظیر نانومواد را نیز تولید می‌کند، نانوذرات طلا و نانولوله‌های مغناطیسی از دیگر محصولات این شرکت است که تاکنون ۴ گواهی نانومقیاس نیز دریافت کرده است.

وی ادامه داد: تمامی فعالیت‌ها و پروژه‌های این شرکت در حوزه‌های مواد پیشرفته و نانومواد، توسعه محصولات بر پایه فناوری نانو و نیز تولید و توسعه محصولات بر محور زیست‌فناوری است که منجر به خلق فناوری و تولید محصولات دانش‌بنیان شده است. در حال حاضر تمامی محصولات تجاری‌سازی شده این شرکت با برند تخصصی AMINBIC به بازار ارائه می‌شود.