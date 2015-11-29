به گزارش خبرگزاری مهر، محمود حجتی در برنامه زنده تلویزیونی «نگاه یک» شبکه اول سیما از رشد ۵.۷ درصدی بخش کشاورزی در شش ماه نخست امسال خبر داد و اظهارداشت: در برنامه ششم پیشنهاد کردیم که رشد بخش کشاورزی سالانه پنج درصد باشد که این هدف تحقق پذیر است.

وی با بیان اینکه اجدادمان از دیرباز با مشکل کمبود آب مواجه بودند، افزود: واقعیت بخش کشاورزی سرزمین‌های ما نشان می‌دهد که ظرفیت تولید بسیار بیشتر از میزان فعلی آن است.

وزیر جهاد اضافه کرد: هدف ما این است که حداکثر طی شش تا هفت سال براساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته به تراز قابل قبولی در محصولات کشاورزی برسیم.

حجتی گفت: تراز بازرگانی غذای کشور از منفی ۸ میلیارد دلار در سال ۹۱ به منفی ۵.۵ میلیارد دلار کاهش یافته و با برنامه ریزی‌های صورت گرفته این رقم سال آینده نیز کاهش خواهد یافت.



وزیر جهاد کشاورزی همچنین با بیان اینکه بیشتر ذرت مصرفی داخل از خارج وارد می شود، افزود: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته در افق ۱۰ ساله ۷۰ درصد ذرت مورد نیاز در داخل تولید خواهد شد و در عین حال بازار را نیز رقابتی خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه طرح نکاشت در مناطقی صورت می‌گیرد که با محدودیت جدی منابع آب روبرو هستیم و یک محصول در آنجا آب زیادی مصرف می کند، گفت: بهتر است در این مناطق محصولاتی با مصرف آب کم را جایگزین کنیم و هم اکنون طرح نکاشت تنها در چند نقطه اجرا می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه شرکت بازرگانی دولتی در سال ۹۴ خرید خارجی گندم نداشته است، افزود: این شرکت تنها ۳۰۰ هزار تن محصول وارد کرده که آن هم مربوط به خرید سال گذشته است چرا که خریدهای داخل جوابگوی همه خبازی‌هاست.



نیاز کشور به واردات برنج سالانه یک میلیون تن است

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه سالانه نیاز به واردات حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تن برنج داریم، افزود: البته براساس مصوبه اخیر، قیمت برنج وارداتی نباید کمتر از مشابه داخلی خود باشد تا امکان رقابت وجود ایجاد شود.



وی تصریح کرد: در دو سال اخیر ۱۲۰ هزار هکتار از اراضی سطح زیر کشت برنج را به علت محدودیت آبی کاهش داده‌ایم و برآوردها نشان می‌دهد امکان کاهش ۱۲۰ هزار هکتار دیگر نیز وجود دارد اما در عین حال با استفاده از ابزارهای نوین و مدیریت منابع آب و کشت‌های پیشرفته می‌توان به میزان زمین‌های حذف شده، برنج تولید کرد.



حجتی در ادامه تولید مرکبات را یکی از مزایای کم نظیر زمین‌های باغی ایران دانست و گفت: در کل دنیا سالانه ۱۰۰ میلیون تن مرکبات تولید می‌شود در حالی که ما با یک درصد جمعیت دنیا، چهار درصد مرکبات جهان را به میزان چهار و نیم میلیون تن تولید می‌کنیم.



عضو کابینه دولت یازدهم همچنین میزان مصرف روغن در کشور را بسیار بالاتر از متوسط سطح جهانی دانست و افزود: مصرف سالانه روغن در ایران یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن است در حالی که ما کمتر از ۱۰ درصد آن را در داخل تولید می کنیم و باید مصرف آن مدیریت شود.



وی در پاسخ به این پرسش که آیا بخش کشاورزی در داخل مافیا دارد یا خیر؟ گفت: نمی‌دانم مافیا یعنی چه؛ ما از همه فعالان و تاجران بخش کشاورزی می‌خواهیم هم منافع ملی را ببینند و هم منافع جیب‌شان را.



حجتی درباره مباحث مطرح شده مبنی بر امحای ۱۷۰۰ تن سیب زمینی در استان فارس، اظهارداشت: سیب زمینی امحا شده فاسد بود و نه تنها برای انسان بلکه برای خوراک دام نیز قابل مصرف نبود.

وی تصریح کرد: میزان تولید سالانه سیب زمینی در کشور ۵.۵ میلیون تن و این میزان جوابگوی مصرف داخلی است.

حجتی با بیان اینکه سیب زمینی امحا شده از نوع برداشت فصل بهاره بوده که خاصیت ماندگاری ندارد، افزود: در عین حال در این باره همکاران ما یا تلاش خود را کرده و یا قصور و تقصیر داشته‌اند، به همین منظور از بازرسی وزارتخانه خواسته‌ام تا موضوع را بررسی و نتیجه را اعلام کنند.



وی در پایان با اشاره به شرایط بارندگی کشور با بیان سال گذشته با کاهش ۱۸ درصدی بارندگی مواجه بودیم، ادامه داد: با وجود این مدیریت کردیم که پنج تا شش میلیارد مترمکعب کمتر از ذخایر زیرزمینی شود.

حجتی افزود: هم زمان با این مسائل هفت تا هشت میلیون تن محصول اضافه تولید شد که این امر با صرفه جویی، استفاده از فناوری‌های نوین آبیاری، کشت‌های مختلف مدرن، استفاده از بذرهای متنوع و مقاومت امکان پذیر است.